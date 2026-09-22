Revolusi Zidane Dimulai Lebih Awal: Perubahan Pertamanya di Timnas Prancis Setelah Deschamps

Zinedine Zidane tak menunggu lama untuk meninggalkan jejaknya pada timnas Prancis. Sejak sesi latihan pertamanya sebagai pelatih kepala Les Bleus, tanda-tanda babak baru mulai bermunculan, setelah pelatih anyar itu memasukkan sejumlah perubahan pada rutinitas yang biasa dijalani para pemain di era Didier Deschamps.

Pada hari Senin, dimulailah lembaran baru dalam sejarah timnas Prancis, setelah Zidane memimpin latihan pertamanya sebagai persiapan menghadapi empat pertandingan mendatang di UEFA Nations League, di tengah perhatian besar terhadap penampilan perdananya sebagai nakhoda tim kepelatihan.

Menurut yang dilaporkan surat kabar Prancis "Foot Mercato", suasana di dalam kamp timnas berlangsung positif, sementara sesi latihan pertama mendapat pujian dari sejumlah pemain.

Dayot Upamecano mengatakan usai latihan: "Kami sangat menikmatinya. Fokus kami adalah beradaptasi dan menyambut para pemain baru. Kami menjalani sesi latihan yang luar biasa, dan saya sangat senang."

Bek timnas Prancis itu menambahkan sambil berbicara tentang Zidane: "Kami semua adalah penggemarnya sejak kecil, dan merupakan kebahagiaan bagi saya untuk belajar darinya. Sulit untuk meniru kontrol bola Zidane."

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Perubahan sejak hari pertama

Zidane tak hanya mengubah metode kerja di dalam lapangan, tetapi ia sudah mulai sejak jam-jam pertama untuk menata ulang beberapa detail yang menjadi bagian dari rutinitas timnas selama tahun-tahun sebelumnya.

Pelatih baru itu meniadakan prosesi penyambutan terkenal bagi para pemain saat mereka tiba di kamp Clairefontaine, dan terjadi pula perubahan pada cara menangani cedera para pemain, di mana pemain yang cedera tak lagi diwajibkan hadir ke pusat Clairefontaine untuk menjalani penilaian dari staf medis timnas.

Sesuai dengan yang disebutkan saluran "RMC Sport", komunikasi kini berlangsung secara langsung antara tim medis timnas dan klub-klub tempat para pemain bernaung.

Lapangan baru dan kehadiran yang berbeda

Di antara perubahan lain yang menonjol adalah penggunaan lapangan Michel Platini di Clairefontaine, sebuah lapangan yang tidak banyak digunakan selama era Deschamps.

Namun yang lebih mencolok adalah kehadiran Zidane sendiri di dalam latihan, di mana para awak media memantau keterlibatan langsungnya dalam menyiapkan sesi, bahkan ia turut menempatkan cone dan tanda-tanda khusus untuk latihan.

Zidane juga ikut serta secara langsung dalam beberapa latihan, menjelaskan detailnya kepada para pemain, dan memberikan mereka arahan teknis secara langsung, dalam sebuah gambaran yang mencerminkan keinginannya untuk dekat dengan para pemainnya sejak hari pertama.

Kehadiran ini mengingatkan pada apa yang dilakukan Zidane selama pengalamannya bersama Real Madrid, ketika ia terkadang ikut serta dalam pertandingan latihan di akhir sesi.

Dengan demikian, tampaknya Zidane tak menunggu lama untuk menegaskan jejaknya pada timnas Prancis, karena ia memulai perubahan dari detail-detail kecil, sebelum tanda-tanda proyek kepelatihannya menjadi lebih jelas seiring dijalaninya pertandingan-pertandingan resmi.

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