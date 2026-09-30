Hingga akhir abad ke-20, lemari trofi timnas Spanyol hanya berisi satu gelar Eropa pada tahun 1964, dan pencapaian terbaiknya di Piala Dunia adalah peringkat keempat pada tahun 1950, sebuah posisi yang tetap menjadi yang tertinggi bagi Spanyol di Piala Dunia hingga tahun 2010.

Dan kini, setelah seperempat abad, Spanyol duduk di singgasana sepak bola dunia, serta terus bersinar di level Eropa lewat UEFA Nations League, setelah musim panas yang menyaksikan "La Roja" merengkuh gelar Piala Dunia keduanya. Lalu bagaimana perubahan ini terjadi?

Tulang punggung kebangkitan ini adalah akademi-akademi klub, dan yang terdepan adalah "La Masia" milik Barcelona, yang gedungnya pada 20 Oktober 1979 diubah menjadi tempat tinggal bagi para pemain muda yang datang dari luar kota, dan hari ini menampung lebih dari 300 pemain muda.

Barcelona berinvestasi secara royal di akademinya, dengan anggaran tahunan mencapai 30 juta euro, menurut laporan Harvard Business School tahun 2015, yang juga menyebutkan bahwa separuh pemain Barcelona berusia 18 dan 19 tahun berkuliah di universitas, dan itu merupakan persentase tertinggi di antara klub-klub besar Eropa.

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Dan persaingan ini tidak terbatas pada Barcelona; akademi Real Madrid "La Fabrica" menampung sekitar 300 pemain yang tinggal di dalamnya rata-rata tiga tahun, di samping sekolah sepak bola Athletic Bilbao, Villarreal, Valencia, dan Sevilla.

Perbedaan mendasarnya adalah bahwa akademi-akademi ini mengutamakan kecerdasan taktik dan keterampilan di atas fisik, sehingga muncul pemain seperti Xavi dan Iniesta, yang mungkin akan tersingkir di sekolah sepak bola lain.

Dan pengaruh "La Masia" mencapai puncaknya pada tahun 2010, ketika ia menjadi akademi pertama dalam sejarah yang lulusannya menempati tiga posisi teratas Ballon d'Or: Messi, Iniesta, dan Xavi.

Federasi Spanyol: Satu Filosofi dari Pemain Muda hingga Senior

Dan di level institusional, Federasi Spanyol mengaitkan timnas kelompok usia dengan filosofi permainan yang seragam, serta mempertahankan staf teknis tetap yang berpindah-pindah antarkelompok usia.

Dan hasilnya datang dengan cepat, dengan Spanyol meraih gelar Eropa U-19 pada tahun 2002, 2004, 2006, dan 2007, sementara ia menjadi rekan Italia dalam rekor jumlah gelar Eropa U-21, dengan lima gelar, di antaranya gelar 2011 dan 2013 secara beruntun.

Dan jalur ini diperkuat oleh infrastruktur terpusat, ketika federasi membuka "Ciudad del Fútbol" di Las Rozas pada 12 Mei 2003, dengan anggaran mendekati 46 juta euro, sehingga menjadi markas tetap bagi pemusatan latihan seluruh timnas.

Dan di sisi kualifikasi pelatih, pada tahun 2017 Spanyol memiliki sekitar 15.089 pelatih yang memegang lisensi "Pro" atau "A" dari UEFA, berbanding hanya 1.796 di Inggris, menurut surat kabar "The Guardian" Inggris.

Dan rahasianya terletak pada kemudahan akses: mendapatkan lisensi "A" di Spanyol menghabiskan 960 poundsterling, berbanding 3.645 pound di Inggris. Hasilnya adalah bahwa anak Spanyol menerima pelatihan profesional sejak langkah-langkah pertamanya.

Buah Pembangunan

Dan buah pembangunan ini tampak pada timnas senior; sebanyak 20 pemain dari total 23 pemain dalam skuad juara EURO 2008 melewati timnas kelompok usia Spanyol, dan mayoritas mereka meraih gelar di level junior.

Dan di Piala Dunia 2010, 7 pemain dari Barcelona memulai laga final, serta para pemain klub Catalan itu mencetak seluruh gol Spanyol di turnamen tersebut, kemudian generasi ini menyempurnakan trilogi bersejarahnya dengan EURO 2012, sehingga menjadi timnas pertama yang meraih tiga turnamen besar secara beruntun.

Dan yang membedakan pengalaman Spanyol adalah bahwa ia tidak runtuh setelah pensiunnya generasi Xavi dan Iniesta. Buktinya yang paling jelas adalah pelatih saat ini, Luis de la Fuente, yang menangani timnas kelompok usia sejak 2013, membawa timnas U-19 meraih gelar Eropa 2015, kemudian timnas U-21 meraih gelar 2019, sebelum dipromosikan ke timnas senior. Dan di bawah kepemimpinannya, Spanyol meraih EURO 2024, sehingga menjadi peraih gelar benua terbanyak dengan koleksi empat gelar.

Dan penobatan terbesar datang pada Juli lalu, ketika Ferran Torres mencetak gol kemenangan (1-0) atas Argentina pada menit ke-106, di final Piala Dunia 2026 di Stadion MetLife di New Jersey, sehingga De la Fuente menjadi pelatih tertua yang memenangi Piala Dunia pada usia 65 tahun.

Kejeniusan Spanyol

Dan kejeniusan pengalaman Spanyol menjadi lebih jelas ketika dibandingkan dengan nasib kekuatan-kekuatan yang secara historis mendahuluinya. Sejak tahun 2008, Spanyol memanen dua gelar Piala Dunia (2010 dan 2026) dan tiga gelar Eropa (2008, 2012, dan 2024).

Sebaliknya, Jerman hanya mendapat satu gelar Piala Dunia pada tahun 2014 tanpa satu pun gelar Eropa, dan Italia hanya meraih gelar EURO 2021, sementara Inggris tetap dengan satu-satunya gelar dunianya yang diraih pada tahun 1966.

Dan tahun-tahun terakhir membuktikan bahwa Spanyol mengubah keberhasilan menjadi sebuah sistem yang mapan: akademi-akademi yang mengajarkan satu filosofi, timnas kelompok usia yang mengikuti pendekatan yang sama, pasukan pelatih berkualifikasi, dan seorang pelatih timnas senior yang lahir dari rahim sistem ini.

Berkat itu, Spanyol menjadi timnas pertama yang memegang gelar Piala Dunia pria dan wanita sekaligus, dan timnas pertama yang memenangi Piala Dunia lebih dari sekali pada abad ke-21, sementara kekuatan-kekuatan historis seperti Jerman, Italia, dan Brasil mencari jalan untuk kembali.







