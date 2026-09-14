Komite Eksekutif Uni Sepakbola Eropa (UEFA) akan menggelar pertemuan besok, Selasa, untuk memutuskan pemilihan kota tuan rumah final Liga Champions, Liga Europa, Liga Konferensi, dan Piala Super pada 2027 dan 2028, sekaligus mengumumkan perubahan sistem kompetisi tim nasional mulai tahun 2028, sehingga kualifikasi Piala Dunia, Euro, dan UEFA Nations League akan menyerupai sistem Liga Champions.

Menurut surat kabar Spanyol "Marca", otoritas sepakbola tertinggi di Eropa itu telah menyetujui gagasan baru ini untuk diterapkan setelah Euro 2028, menyusul peninjauan menyeluruh terhadap sistem kompetisi tim nasional putra yang berlaku saat ini serta konsultasi luas dengan seluruh asosiasi anggota.

Struktur baru ini akan mengubah UEFA Nations League, mulai musim 2028-2029, dari empat level yang berlaku saat ini menjadi tiga level yang masing-masing mencakup 18 tim nasional. Setiap kompetisi liga terdiri dari tiga grup yang masing-masing berisi 6 tim nasional, di mana setiap tim memainkan 6 pertandingan melawan 5 lawan yang berbeda, baik di kandang maupun di luar kandang menghadapi tim nasional dari peringkat yang berbeda, serta di kandang atau di luar kandang melawan lawan yang berada pada peringkat yang sama.

Dengan partisipasi 55 tim nasional, kompetisi ketiga akan mencakup satu grup berisi 7 tim nasional yang jadwal pertandingannya dimulai satu periode sebelum jeda internasional, sementara kompetisi akan dilengkapi dengan babak perempat final, semifinal, serta laga play-off promosi dan degradasi tanpa perubahan apa pun.

Kualifikasi Eropa juga menerapkan struktur yang terbagi ke dalam kategori; kompetisi pertama mencakup 36 tim nasional dari level pertama dan kedua UEFA Nations League, sementara kompetisi kedua mencakup 18 (atau 19) tim nasional yang tersisa.

Kompetisi pertama akan mencakup tiga grup yang masing-masing berisi 12 tim nasional yang diundi dari tiga peringkat yang masing-masing berisi 12 tim, dan setiap tim nasional memainkan 6 pertandingan dengan sistem kandang dan tandang melawan 6 lawan yang berbeda, dengan dua tim dari setiap peringkat, serupa dengan sistem kompetisi klub di UEFA, sedangkan kompetisi kedua diselenggarakan persis seperti level ketiga Nations League melalui tiga grup yang berisi 6 tim nasional (atau satu grup yang berisi 7 tim nasional).

Meski tim nasional tuan rumah lolos langsung ke putaran final, mereka tetap akan ikut serta dalam kualifikasi Eropa dengan tujuan yang berkaitan dengan posisi mereka pada edisi berikutnya UEFA Nations League. Tim nasional dengan peringkat terbaik di setiap grup pada kompetisi pertama lolos langsung, sementara jatah kursi yang tersisa diberikan melalui sistem play-off yang menjamin peluang yang adil untuk lolos, bahkan bagi tim nasional dari kompetisi kedua.

Acara pemaparan sistem terperinci untuk memperoleh persetujuan akhir dilakukan dalam pertemuan Komite Eksekutif pada bulan September ini, dengan analisis lengkap tentang sistem baru tersebut yang akan disampaikan dalam konferensi pers usai pertemuan.

UEFA akan mengumumkan pada hari Selasa stadion tuan rumah final Liga Champions tahun 2029, di mana stadion "Spotify Camp Nou" menjadi pilihan yang diunggulkan, mengungguli stadion Wembley sebagai kandidat lainnya, sementara final 2027 akan digelar di stadion Metropolitano dan final 2028 di Munich sebagai satu-satunya kandidat yang mengajukan permohonan menjadi tuan rumah.



Anda dapat membahas topik dan berita secara lebih mendalam di forum "Kooora"