Revolusi tribun mengukuhkan kemenangan Infantino... dan membantah klaim para skeptis terkait Piala Dunia 2026

Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) menyatakan kepuasannya sepenuhnya terhadap edisi Piala Dunia 2026 yang diperluas, yang untuk pertama kalinya diselenggarakan oleh tiga negara dengan partisipasi 48 tim nasional dan 104 pertandingan.

Presiden FIFA, Gianni Infantino, tidak menyembunyikan kebanggaannya atas suasana luar biasa yang ia saksikan, sambil menegaskan bahwa turnamen ini mewujudkan visinya untuk menjadikan sepak bola sebagai olahraga global yang sesungguhnya.

Pada hari Selasa lalu, terjadi peristiwa bersejarah, di mana stadion-stadion mencatat rekor baru dalam jumlah penonton dalam satu hari dalam sejarah Piala Dunia; Empat pertandingan yang digelar di kota-kota New York, Boston, Kansas City, dan San Francisco, menarik kerumunan penggemar yang sangat besar, dalam pemandangan yang mencerminkan besarnya antusiasme dan gairah yang dipicu oleh edisi kali ini.

Hari bersejarah ini bertepatan dengan penampilan perdana sejumlah bintang terkemuka sepak bola, di antaranya Kylian Mbappé, Erling Haaland, dan Sadio Mané. Namun, sorotan justru tertuju pada para penonton di tribun, setelah mereka menampilkan adegan-adegan penuh semangat dan rasa kebersamaan yang menegaskan bahwa “pemain nomor 12” adalah pahlawan sejati di lapangan.

Dalam pesan yang sarat makna, FIFA menyatakan dalam siaran persnya: “Tanggal 16 Juni 2026 akan terukir dalam sejarah Piala Dunia Sepak Bola. Kami tak menemukan kata-kata yang cukup untuk berterima kasih kepada para penggemar atas semangat, antusiasme, dan kegembiraan yang mereka hadirkan. Edisi 2026, yang paling inklusif dalam sejarah, terus membuktikan betapa besarnya cinta dunia terhadap olahraga kami, serta bagaimana sepak bola mempersatukan bangsa-bangsa.”

Kesuksesan di kalangan penonton ini menegaskan kebenaran keputusan yang diambil bertahun-tahun lalu untuk memperluas turnamen dari 32 menjadi 48 tim. Transisi ke sistem baru ini memang tidak mudah dan awalnya menuai kritik, namun kenyataan di lapangan membuktikan sebaliknya.”

Tim-tim yang sebelumnya dikategorikan sebagai “penonton” kini menjadi tantangan nyata bagi kekuatan-kekuatan tradisional, dan menciptakan dinamika baru dalam persaingan, seperti yang terjadi dalam pertandingan-pertandingan yang diwarnai kejutan saat menghadapi tim-tim favorit juara seperti Spanyol.

Dengan momentum ini, Piala Dunia 2026 tidak hanya memecahkan rekor, tetapi juga mendefinisikan ulang konsep “Piala Dunia” itu sendiri: turnamen yang lebih adil, lebih kompetitif, dan lebih diminati oleh penonton daripada sebelumnya.