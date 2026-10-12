Revolusi senyap di Barcelona: Flick kejutkan bintangnya dengan keputusan besar

Gelandang Belanda Frenkie de Jong mendekati perubahan mencolok dalam perjalanan kariernya bersama Barcelona, setelah pelatih Jerman Hansi Flick mulai menguji kemungkinan mengandalkannya di posisi bek tengah. Langkah ini bisa melampaui sekadar solusi taktis dan berkaitan dengan kekhawatiran medis soal kondisi lututnya, selain persaingan untuk pos-pos di lini tengah.

Jurnalis Santi Ovalle mengungkap melalui radio "Cadena SER" bahwa de Jong berlatih di posisi bek tengah setelah kembali ke sesi latihan bersama tim, di tengah indikasi bahwa opsi ini bisa menjadi bagian dari perhitungan Flick untuk periode mendatang.

Langkah ini memperoleh arti penting tambahan mengingat adanya pandangan medis, menurut yang disampaikan Ovalle, yang menilai bahwa operasi bagi pemain tersebut mungkin diperlukan, serta memperingatkan kemungkinan berlanjutnya ketidakstabilan lutut jika tindakan bedah tidak dilakukan. Hal itu bisa memengaruhi kemampuannya menjalankan sejumlah tugas di dalam lapangan.

Bermain di lini tengah menuntut de Jong terus-menerus mengubah arah, selain berakselerasi dan berhenti secara tiba-tiba, gerakan-gerakan yang membutuhkan tingkat kestabilan tinggi pada sendi lutut. Sementara bermain di posisi bek tengah bisa mengurangi frekuensi sebagian gerakan tersebut, meski tidak menghilangkan tuntutan fisik yang terkait dengan posisi itu.

Flick membuka jalan bagi perubahan posisi de Jong

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Opsi mengandalkan de Jong di posisi bek tengah bukanlah hal baru dalam perhitungan pelatih Jerman tersebut. Flick sebelumnya telah membuka pintu bagi kemungkinan itu dalam konferensi pers menjelang laga melawan Getafe, ketika ia berkata: "Tentu saja dia bisa bermain. Kami punya beberapa opsi, dan Frenkie adalah salah satu opsi untuk bermain di posisi bek tengah."

Persoalannya tidak hanya terkait kondisi medis, sebab pemain itu menghadapi persaingan yang semakin ketat di lini tengah, dengan kehadiran Marc Bernal di antara opsi yang tersedia, selain nama-nama utama dalam susunan pemain Barcelona. Sementara itu, Flick tampaknya tidak menganggap de Jong sebagai pengganti langsung Pedri, dan situasi ini bisa mendorong pelatih tersebut mencari peran baru yang memberi pemain itu peluang bermain lebih besar.

Betis sebagai pintu kembalinya

Dari sisi pemulihan, indikasi terakhir tampak positif, sebab de Jong merasa dalam kondisi baik selama latihan dan tidak merasakan nyeri, menurut pernyataan Flick, yang mengisyaratkan kemungkinan kembalinya pemain itu menghadapi Real Betis, dengan penegasan perlunya memberi dia waktu yang cukup untuk memulihkan kesiapannya.

Pelatih Barcelona itu mengatakan: "Mungkin dia tersedia menghadapi Betis. Dia dalam kondisi baik dan tidak merasakan nyeri, tetapi dia membutuhkan waktu, dan kami akan memberikannya."

Pemain Belanda itu berharap mencapai kesiapan penuh sebelum menghadapi Real Madrid dalam El Clasico, namun kembalinya ke ajang kompetisi akan bergantung pada perkembangan fisiknya dan keputusan tim pelatih.

Apakah posisi baru membuka jalan bagi kepergian?

Kemungkinan mengubah de Jong menjadi bek tengah membuka pintu bagi pertanyaan-pertanyaan mengenai masa depannya bersama Barcelona, setelah ia menghabiskan sebagian besar kariernya sebagai pemain lini tengah dan menjadi salah satu elemen penting bagi tim di posisi tersebut.

Jika pemain itu merasa peran barunya mengurangi kedudukannya di lini tengah atau tidak sesuai dengan kapasitasnya, hal tersebut bisa memengaruhi perhitungan masa depannya, di tengah spekulasi bahwa perubahan posisinya mungkin juga berkaitan dengan masa depannya bersama klub. Namun, dalam data yang beredar tidak ada konfirmasi bahwa Barcelona mengarah untuk memudahkan kepergiannya.

Ujian sebenarnya akan datang ketika de Jong memulihkan kesiapan penuhnya, sebab pilihan-pilihan Flick akan mengungkap apakah mengandalkannya di posisi bek tengah merupakan arah berkelanjutan untuk mendayagunakan ulang dirinya, atau hanya solusi sementara yang dipaksakan oleh kondisi pemulihan dan kebutuhan tim.

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