Dalam langkah mengejutkan yang mengakhiri filosofi Katalan yang telah berjalan puluhan tahun, Barcelona memunggungi akademinya yang paling terkenal di dunia, "La Masia", dan mengarahkan seluruh perhatiannya ke Liga Primer Inggris, dalam taruhan terakhir untuk memecahkan kutukan yang telah berlangsung selama 11 tahun tanpa gelar Liga Champions Eropa sejak 2015.

Eksodus massal dari La Masia

Musim panas ini menyaksikan kepergian yang belum pernah terjadi sebelumnya dari lulusan La Masia yang meninggalkan klub, dalam sebuah perubahan yang disengaja dan diusung oleh direktur olahraga Deco, di mana Jofre Torrents, Toni Fernandez, Alvaro Cortes, Guille Fernandez, dan Tommy Marques hengkang secara permanen ke klub-klub lain, dengan Barcelona memastikan pencantuman klausul beli kembali dan biaya jual kembali.

Transfer-transfer Inggris untuk menyelamatkan mimpi Eropa

Klub Katalan itu telah menderita di kancah Eropa selama lebih dari satu dekade, dan tidak mampu menambah gelar baru pada lima gelar Liga Champions yang telah dimilikinya, sehingga mengubah strateginya secara total, menurut pandangan "The Sun" Inggris.

Setelah kesuksesan pengalaman Marcus Rashford musim lalu dalam status pinjaman, di mana ia mencetak 14 gol dan memberikan 11 assist di seluruh kompetisi, meski tersingkir di perempat final dari Atletico Madrid, Barcelona memutuskan untuk melangkah lebih jauh musim panas ini.

Klub itu menuntaskan tiga transfer menggemparkan dari Liga Primer: Anthony Gordon mantan bintang Newcastle, seharga 69 juta pound sterling, Rodri dari Manchester City peraih Ballon d'Or dan pemain terbaik Piala Dunia bersama Spanyol, serta Gabriel Jesus yang datang dari Arsenal.

Gordon dan Rodri secara khusus didatangkan sebagai pemain inti di tim Katalan tersebut.

Gordon, Messi baru?

Mantan winger Newcastle itu menampilkan awal musim baru yang fantastis, di mana ia mencatatkan 5 assist dalam 4 pertandingan pertamanya di LaLiga, sebuah angka yang tidak pernah dicapai pemain mana pun sejak Lionel Messi sendiri, salah satu lulusan La Masia.

Setelah kemenangan atas Athletic Bilbao 2-0 dua pekan lalu, suporter Camp Nou menyerukan namanya, hingga ia benar-benar menjadi idola baru para pendukung.

Ada kepercayaan besar di dalam klub bahwa penguatan dari Liga Primer mampu mendorongnya menuju kejayaan Eropa, di mana ia mengawali perjalanannya di Liga Champions dengan menghadapi Feyenoord, dengan harapan inilah musim di mana ia kembali mengangkat trofi.

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