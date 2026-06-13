Revolusi Juventus: Kedatangan Carnevali membuka kembali peluang untuk Vlahovic; peluang perpanjangan kontrak pemain Serbia itu berada di angka 3,50

"Saya sangat menyesal, dia tetap setia pada Juventus sampai akhir." Kata-kata Giorgio Chiellini itu terdengar jelas dan tegas, setelah pertemuan dengan Dusan Vlahovic dan rombongannya terkait perpanjangan kontrak yang akan berakhir pada 30 Juni mendatang.





Apakah semuanya sudah berakhir antara pemain Serbia itu dan Juventus? Mungkin belum. Dengan kepergian mendadak Damien Comolli dan kedatangan CEO baru Giovanni Carnevali, jalan menuju perpanjangan kontrak yang mengejutkan mungkin terbuka kembali, dengan odds 3,50 yang ditawarkan oleh analis taruhan Goldbet dan Better. Sebuah "pembelian" yang pasti akan membuat Luciano Spalletti senang, yang selalu mendukung penyerang tengahnya. Masalah finansial perlu diselesaikan, mengingat tuntutan awal Vlahovic, tetapi dengan kemauan semua pihak, kesepakatan yang tampaknya mustahil hanya 24 jam yang lalu mungkin bisa tercapai.