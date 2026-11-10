Revolusi di Manchester United Ancam Masa Depan 10 Bintang: Bagaimana Nasib Mazraoui?

Manchester United tampaknya tengah bersiap melakukan proses pembangunan ulang besar-besaran di dalam skuat mereka, di tengah berlanjutnya keraguan atas masa depan sejumlah besar pemainnya, bersamaan dengan tekanan yang kian meningkat terhadap sang pelatih Michael Carrick setelah awal musim yang tersendat.

Kritik semakin tajam menyusul hasil imbang dramatis 4-4 melawan Aston Villa, Minggu, setelah United sempat tertinggal dua gol dalam lima menit pertama, sebelum para pendukungnya melontarkan teriakan keras kepada para pemain, dalam sebuah pemandangan yang mencerminkan besarnya kemarahan terhadap penampilan tim dan kebijakan transfer.

Di saat para pelatih silih berganti memimpin tim selama beberapa tahun terakhir, salah satu masalah terbesar United tetap bertahan, yakni membentuk skuat yang mampu mengembalikan klub ke persaingan.

Menurut laporan yang dirilis surat kabar Inggris "The Sun", terdapat 10 pemain secara spesifik yang menghadapi ancaman hengkang dari Old Trafford.

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10 nama dalam lingkaran bahaya

Luke Shaw

Luke Shaw berada di urutan terdepan di antara nama-nama yang berpeluang hengkang, setelah menjadi salah satu elemen tertua di tim, karena ia bergabung dengan Manchester United pada 2014, di tengah kebutuhan untuk membangun lini pertahanan baru dan melepas beberapa elemen yang terlalu lama bertahan di tim.

Diogo Dalot

Dalot menghadapi nasib yang sama, setelah menghabiskan bertahun-tahun bersama klub sejak kedatangannya pada 2018, sehingga keraguan kian meningkat atas keberlanjutannya dalam proyek pembangunan ulang yang dinanti.

Harry Maguire

Bek Inggris yang bergabung dengan United pada 2019 ini juga berada dalam daftar nama yang bisa saja pergi, di tengah keinginan klub untuk menata ulang lini pertahanannya.

Lisandro Martinez

Pernyataan terbaru Martinez yang menyerang klub menambah ketidakpastian atas masa depannya, karena laporan tersebut menilai bahwa sejarah Manchester United menunjukkan bahwa kepergian seorang pemain hanya menjadi soal waktu dalam beberapa kasus ketika hubungan antara kedua belah pihak menegang seperti ini.

Matthijs de Ligt

Meski memiliki nama besar, bek Belanda itu belum mampu meyakinkan semua pihak sejak kedatangannya, dan ia juga mengalami masalah fisik yang memengaruhi keberlanjutannya, sehingga menjadikannya salah satu nama yang mungkin akan ditinjau ulang.

Mason Mount

Mount juga mengalami cedera, tetapi ia belum menunjukkan, menurut laporan tersebut, hal yang cukup untuk membuktikan haknya untuk bertahan, kendati peluang yang ia dapatkan sejak pindah ke klub.

Joshua Zirkzee

Penyerang Belanda itu belum berhasil mencapai level yang dibutuhkan untuk bersaing di Liga Primer Inggris, dan namanya masuk di antara kandidat utama untuk hengkang jika klub memutuskan untuk melakukan perubahan besar pada skuatnya.

Manuel Ugarte

Ugarte tampak tidak dalam posisi yang lebih baik, karena laporan tersebut menilai bahwa gelandang itu jauh dari level yang dibutuhkan untuk tampil secara reguler di Liga Inggris, dan hal itu membuka pintu bagi kepergiannya.

Bruno Fernandes

Kasus yang paling rumit dalam daftar ini, mengingat pentingnya sang kapten tim bagi United, tetapi situasi kontraknya bisa mendorong kedua belah pihak untuk memikirkan arah yang berbeda, terutama dengan semakin dekatnya berakhir kontraknya pada musim panas mendatang.

Marcus Rashford

Rashford tampak menjadi salah satu nama paling berpotensi untuk hengkang secara permanen, di tengah kesan bahwa ia tidak lagi ingin bertahan di dalam Old Trafford, sehingga menjadikan perpisahan sebagai pilihan yang masuk akal bagi kedua belah pihak.

Bagaimana dengan Mazraoui?

Sebaliknya, nama Noussair Mazraoui tidak muncul dalam daftar pemain yang berpotensi dijual, melainkan laporan tersebut menempatkannya di antara elemen yang layak untuk bertahan di Manchester United.

Hal itu disebabkan multifungsinya dan kemampuannya untuk bermain di posisi bek kanan dan bek kiri, sebuah keunggulan yang memberinya nilai tambah dalam skuat yang membutuhkan solusi yang lebih fleksibel.

Di sisi pemain yang berpotensi bertahan juga terdapat kiper Senne Lammens, meski ia tengah melalui periode yang sulit, selain dua pemain muda Ayden Heaven dan Leny Yoro, yang dipandang sebagai elemen yang mampu membentuk masa depan lini pertahanan.

Kobbie Mainoo juga menonjol di antara fondasi yang seharusnya dijadikan United untuk membangun masa depannya, bersama Youri Tielemans, Carlos Baleba, dan Andre Santos, yang baru saja datang dan membutuhkan waktu untuk membuktikan diri.

Dinantikan pula keberlanjutan Patrick Dorgu, Matheus Cunha, Bryan Mbeumo, Amad Diallo, Shea Lacey, dan Benjamin Sesko, dalam proyek pembangunan ulang ini.

Keputusan akhir tetap berada di tangan dewan direksi Manchester United dan pelatih yang akan mengemban tanggung jawab jika kepergian Carrick diputuskan, tetapi indikasi saat ini mengisyaratkan bahwa perubahan tidak akan terbatas pada kursi direktur teknik, melainkan bisa meluas ke bagian-bagian yang luas dari skuat tim.