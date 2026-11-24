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Akankah Bundesliga hadir pada Sabtu malam di jam tayang utama mulai musim 2029/30?

Bundesliga bisa memiliki jam kick-off akhir pekan yang benar-benar baru mulai musim 2029/30. Perubahan ini kemungkinan akan disambut baik oleh para penggemar.

Menurut informasi Sport Bild, sebuah laga unggulan tambahan direncanakan hadir pada Sabtu malam di jam tayang utama. Rencananya, laga superunggulan baru akan digelar lima kali setiap musim pada Sabtu pukul 20.30. Laga unggulan yang selama ini berlangsung pukul 18.30 tetap dipertahankan.

Konsep ini merupakan bagian dari rencana periode hak siar domestik berikutnya, dari 2029/30 hingga 2032/33, yang didukung oleh direktur pelaksana Bundesliga Steffen Merkel sebagai penggerak utamanya. Menurut Sport Bild, rencana tersebut mendapat dukungan luas dalam pertemuan seluruh 36 klub divisi pertama dan kedua pada awal Oktober. Presidium liga yang dipimpin Hans-Joachim Watzke (67) juga telah menyetujui rencana itu secara resmi.

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Bundesliga berharap jam kick-off tambahan pada Sabtu malam di jam tayang utama dapat meningkatkan pendapatan dari hak siar. Karena itu, bukan pertandingan pada Sabtu sore yang akan dikurangi. Sebagai gantinya, empat pertandingan Minggu pukul 19.30 serta satu pertandingan Jumat yang tidak dapat digelar pada Jumat Agung akan dipindahkan ke Sabtu malam.

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Perubahan ini kemungkinan akan disambut baik terutama oleh para penggemar. Berbagai kelompok penggemar sebelumnya berulang kali mengkritik keharusan bagi suporter tim tamu untuk menempuh perjalanan jauh pada Minggu larut malam demi mendukung tim mereka.

Jam kick-off Minggu malam, yang tidak terlalu disukai penggemar, diperkenalkan untuk meringankan beban tim peserta kompetisi antarklub Eropa. Jam kick-off tersebut tidak akan dihapus sepenuhnya, tetapi jumlah pertandingannya akan dikurangi dari 15 menjadi sebelas per musim.

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Bagaimana perubahan ini memengaruhi 2. Bundesliga?

Perubahan ini juga akan berdampak pada 2. Bundesliga. Laga unggulan yang selama ini dijadwalkan pada Sabtu pukul 20.30 akan dipindahkan ke Jumat pukul 18.30 sebanyak lima kali per musim. Pada pekan-pekan tersebut, jumlah pertandingan Jumat di divisi kedua akan bertambah dari dua menjadi tiga. ZDF juga bisa diuntungkan karena berpotensi menayangkan cuplikan dua laga unggulan Bundesliga dalam program "Aktuellen Sportstudio".

Rancangan awal pembagian hak media akan diajukan kepada otoritas persaingan usaha Jerman sekitar pergantian tahun. Persetujuan diharapkan terbit pada akhir 2027, sedangkan lelang hak siar dijadwalkan dimulai pada kuartal kedua 2028.