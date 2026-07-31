Para suporter Al Ahli Saudi memulai kampanye besar-besaran untuk menuntut perekrutan pelatih asal Jerman, Sebastian Hoeness, direktur teknik tim Stuttgart, menyusul pengunduran diri mendadak rekan senegaranya, Matthias Jaissle, dari kursi kepelatihan "Al Raqi".

Pengunduran diri Jaissle datang pada momen yang sangat sensitif, menjelang dimulainya kompetisi musim baru, sehingga menempatkan manajemen Al Ahli di hadapan tantangan besar berupa perekrutan direktur teknik baru dalam waktu singkat.

Melalui platform media sosial, para pendukung Al Ahli meluncurkan tagar "#Hoeness_Tuntutan_Ahlawi", menuntut manajemen klub untuk bergerak merekrut pelatih Stuttgart tersebut, yang memiliki reputasi besar setelah keberhasilan-keberhasilan yang diraihnya di Liga Jerman dalam beberapa musim terakhir.

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Keinginan para suporter juga berlandaskan pada adanya hubungan sebelumnya antara Hoeness dan Jaissle, di mana Jaissle pernah bekerja sebagai asistennya di tim Leipzig U-16, sebelum memulai karier kepelatihannya yang belakangan membawanya melatih Al Ahli Saudi.

Para suporter "Al Raqi" menilai bahwa Hoeness memiliki kepribadian dan gaya yang tepat untuk melanjutkan proyek teknis yang telah dimulai Jaissle, terutama karena ia mengandalkan sepak bola menyerang modern yang selaras dengan identitas tim dan ambisi para pendukungnya.

Hingga kini belum ada komentar resmi dari manajemen Al Ahli mengenai identitas pelatih baru, di saat tuntutan dari para suporter kian meningkat untuk segera menuntaskan urusan ini sebelum musim dimulai, agar tim tidak terpengaruh oleh masa kekosongan teknis.