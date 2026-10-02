Pelatih asal Jerman untuk Barcelona, Hansi Flick, menyadari bahwa jadwal yang sangat padat menanti timnya, dan bahwa ia akan membutuhkan seluruh pemainnya dalam kesiapan penuh, terutama mereka yang pengaruhnya masih kecil hingga saat ini.

Menurut surat kabar "Sport" asal Catalonia, Flick jelas dalam keyakinannya: gelar-gelar besar musim ini tidak ditentukan hanya oleh sebelas pemain inti saja, melainkan dengan menjaga ritme kompetitif dari skuad lengkap yang siap tampil.

Berangkat dari sini, pelatih asal Jerman itu mengirimkan pesan yang jelas ke ruang ganti Blaugrana: isilah penuh baterai kalian dan manfaatkan masa jeda, tetapi kembalilah dengan konsentrasi penuh, dan hendaknya semua orang siap, karena rotasi akan datang.

Baca juga

Jesus soal krisis Ronaldo: Apa yang terjadi tidak akan memecah belah kami, dan perhatian saya kepadanya nol

Resmi: Messi kembali ke sepak bola Spanyol

Dan bagi kelompok pemain yang tetap tinggal di kompleks latihan Barca, setelah sembilan hari istirahat total untuk memulihkan tenaga, instruksi tidak sebatas istirahat saja. Staf teknis telah menyusun rencana-rencana spesifik untuk latihan individu, demi memastikan mereka tetap menjaga kesegaran dan kebugaran fisik yang sama seperti rekan-rekan mereka, yang menjalani menit-menit melelahkan bersama tim nasional masing-masing.

Masa jeda yang panjang ini tidak biasa, dan tujuan para pelatih fisik, yang dipimpin Benjamin Kugel, adalah agar para pemain ini saat kembali tidak merasa telah menghabiskan hari-hari panjang tanpa latihan bersama tim.

Semuanya berkisar pada jadwal padat yang menanti Barcelona. Ritme hiruk-pikuk dengan rata-rata dua pertandingan per pekan akan memaksa Flick merotasi skuad.

Dan di cakrawala terdapat sejumlah agenda yang amat sulit, di antaranya komitmen Eropa di kandang lawan sekelas pertemuan dengan Paris Saint-Germain, di Stadion Parc des Princes, dan perjalanan sulit untuk menghadapi Galatasaray di Turki, semua itu di samping laga besar yang dinanti melawan Real Madrid: El Clasico pada 25 Oktober mendatang.

Waktunya para pemain cadangan

Pada awal musim, ada sejumlah pemain yang tidak mendapat kontinuitas yang besar, atau belum tampil sebagai pemain inti dalam delapan pertandingan resmi yang telah dijalani tim. Pemain-pemain seperti Gabriel Jesus, Hamza Abdelkarim, dan Bryan Zaragoza belum memulai pertandingan apa pun sebagai starter musim ini, sementara menit bermain pemain-pemain yang memainkan peran penting bersama Flick di musim-musim sebelumnya, seperti Alejandro Balde dan Gavi, terbatas.

Flick berpandangan bahwa penting agar seluruh kelompok siap, dan bersiap seratus persen, saat tiba waktunya turun ke lapangan, sebagaimana yang terjadi hingga kini. Jesus, misalnya, tampil dalam beberapa kesempatan dan mencetak dua gol, dan kemungkinan besar akan masuk dalam daftar pemain yang dipanggil setelah masa jeda, menurut "Sport".

Adapun kasus Bryan Zaragoza bersifat khusus, karena ia terbiasa absen dari daftar panggilan di awal musim. Flick sendiri telah menghentikan transfer sang pemain ke Girona, pada bursa transfer musim panas, karena kepercayaannya pada potensi pemain itu, dan ia menenangkannya bahwa kesempatannya akan datang cepat atau lambat, terutama dengan kelelahan yang dialami banyak pemain setelah beberapa pekan ini bersama tim nasional mereka.

"Virus FIFA"

Staf teknis sepenuhnya menyadari risiko yang dibawa oleh jeda ini, baik dari sisi beban fisik yang berlebihan maupun perjalanan yang panjang. Dan prediksi terburuk pun terwujud dengan Raphinha, yang kembali dalam kondisi cedera setelah tampil bersama tim nasional Brasil.

Menjelang pertandingan melawan Getafe, pelatih asal Jerman itu mungkin mempertimbangkan untuk mengistirahatkan sang pemain Brasil guna menghindari risiko, sebuah kemunduran yang pada saat yang sama membuka lebar pintu untuk tampil sebagai starter bagi pemain-pemain seperti Jesus atau Hamza.

Namun kelelahan juga besar di posisi sayap, karena Lamine Yamal dan Anthony Gordon menghadapi tekanan besar bersama tim nasional masing-masing, begitu pula di lini belakang, di mana Cubarsi, Cancelo, dan Xavi Espart bermain untuk banyak menit.

Eric Garcia termasuk pemain yang kembali lebih awal, setelah merasakan sedikit ketidaknyamanan, sehingga akan terlihat apakah keputusannya adalah menangani kondisinya juga dengan hati-hati.



