menjadi tim pertama yang memastikan tiket lolos ke babak selanjutnya sebagai juara grup di Liga Europa.

Terkini, Sevilla sukses mempermalukan wakil Luksemburg, Dudelange, dengan skor 5-2 pada laga keempat Grup A di Stade Josy Barthel, Jumat (8/11) dini hari WIB.

Munir El Haddadi menjadi bintang pada laga tersebut. Eks pemain itu mencetak hat-trick, masing-masing pada menit ke-27, 33', dan 67'.

Dua gol lain skuat arahan Julen Lopetegui diborong oleh striker asal Israel, Munas Dabbur (18', 36').

Sementara sepasang gol hiburan sang tuan rumah dilesakkan oleh Danel Sinani pada menit ke-69 dan 80'.

Dengan hasil ini, perolehan 12 poin Sevilla di puncak klasemen tidak mungkin terkejar pesaing terdekat dalam dua laga tersisa. Mereka sukses mengumpulkan poin sempurna dari empat pertandingan yang telah dijalani.

