REVIEW La Liga Spanyol: Debut Kontras Dua Eks Pemain Liga Primer Inggris

Muy contento por mi primera victoria en casa, mi primer gol y mis primeros minutos vistiendo la camiseta del Deportivo Alavés. Espero que sea el comienzo de una temporada muy ilusionante! #GoazenGlorioso 🔵⚪

