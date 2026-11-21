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Bruno Fernandes dan Ermedin Demirovic bisa bermain untuk AC Milan di masa mendatang. Setidaknya, itulah rencana yang kabarnya tengah disusun Markus Krösche.

Meski belum resmi menjabat di AC Milan, Markus Krösche kabarnya sudah menyiapkan dua kesepakatan besar. Menurut laporan media Italia, calon direktur olahraga itu tengah mempertimbangkan Bruno Fernandes (Manchester United) dan Ermedin Demirovic (VfB Stuttgart).

Menurut laporan Corriere dello Sport, Krösche sudah berupaya merekrut Fernandes pada musim dingin. Kapten United itu, yang kontraknya habis pada musim panas, kabarnya terbuka untuk pindah dan bisa membayangkan kembali bekerja sama dengan pelatih Ruben Amorim.

Namun, kontrak Fernandes juga memuat opsi perpanjangan satu tahun. Selain itu, Mauricio Pochettino, pelatih baru Red Devils yang kembali dilanda krisis, baru-baru ini menegaskan: "Bruno adalah kapten kami dan pemain penting." Pemain berusia 32 tahun itu sebelumnya sempat berselisih dengan pendahulu Pochettino, Michael Carrick.

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Setelah itu, beredar rumor bahwa Fernandes untuk sementara membekukan sepenuhnya pembicaraan soal kontrak baru. Sebaliknya, ia ingin menunggu untuk melihat bagaimana kerja samanya dengan Pochettino berjalan, menurut tabloid Inggris Sun.

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AC Milan: Ermedin Demirovic juga masuk pertimbangan?

Namun, prioritas utama Milan pada musim dingin kabarnya adalah merekrut penyerang baru. Menurut Tuttosport, Demirovic muncul sebagai alternatif yang lebih murah daripada Endrick (Real Madrid) dan Nicolo Tresoldi (FC Brugge). Keduanya kabarnya akan menelan biaya sekitar 70 juta euro dan sudah lama dikaitkan dengan Rossoneri.

Kontrak Demirovic di Stuttgart masih berlaku hingga 2028, dan saat ini belum ada tanda-tanda perpanjangan. Apalagi, sejumlah kontrak lain di Stuttgart juga habis pada musim panas tersebut dan sebagian di antaranya mendapat prioritas lebih tinggi. Hal ini membuat Milan optimistis bisa menegosiasikan kesepakatan yang menguntungkan. Krösche juga memiliki hubungan yang sangat baik di Bundesliga berkat riwayat pekerjaannya, setelah meninggalkan Eintracht Frankfurt atas keinginannya sendiri beberapa pekan lalu.

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Mengapa rumor soal Ermedin Demirovic muncul pada musim panas?

Pada musim panas lalu, rumor kepergian Demirovic terus beredar menyusul perekrutan Dzenan Pejcinovic dengan biaya jutaan euro . Saat itu, Demirovic dikaitkan dengan Galatasaray Istanbul. Namun, pemain asal Bosnia tersebut memilih bertahan dan sejak itu mendapat waktu bermain lebih banyak daripada rekrutan baru yang sejauh ini belum beruntung tersebut.

Selain Milan dan klub papan atas Turki yang masih berminat itu, klub-klub Premier League kabarnya juga memantau situasi pemain berusia 28 tahun tersebut.