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Striker Bayern Munich Harry Kane dinobatkan sebagai pemain terbaik dunia, mengakhiri penantian seperempat abad bagi Inggris untuk kembali memiliki pemenang Ballon d'Or. Pemain berusia 33 tahun itu mengungguli Kylian Mbappe dan Lamine Yamal untuk meraih penghargaan bergengsi tersebut dalam upacara gemerlap di London. Kemenangannya memicu perayaan luas serta penghormatan dari sejumlah tokoh terkemuka, yang dipelopori Pangeran William.

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Malam bersejarah di London

Senin malam di Palladium Theatre menjadi tonggak penting dalam sejarah sepakbola Inggris. Penyerang Bayern Munich itu akhirnya meraih penghargaan individu tertinggi dalam sepakbola, mengungguli superstar Real Madrid Mbappe dan pemain sensasional Barcelona Yamal. Didampingi istrinya, Kate, di kota kelahirannya, pemain berusia 33 tahun itu menjadi orang Inggris pertama yang memenangi penghargaan tersebut sejak Michael Owen pada 2001.

Untuk merayakan pencapaian bersejarah itu, lengkungan ikonis Wembley diterangi cahaya mencolok yang menampilkan pesan ucapan selamat khusus. Kemenangan ini menandai puncak perjalanan pribadi yang luar biasa bagi penyerang kelahiran Leytonstone tersebut, sekaligus semakin menegaskan keberhasilan kepindahannya yang menyita perhatian ke Bundesliga.









Restu dari keluarga kerajaan

Getty Images

Melalui Instagram, Pangeran William menjadi salah satu yang pertama menyampaikan ucapan selamat secara terbuka dan melontarkan pujian tinggi kepada kapten tim nasional itu. William, yang menjadi pelindung resmi FA pada Juli 2024 setelah 18 tahun menjabat sebagai presiden, telah mendukung sang penyerang melalui berbagai kampanye kesehatan mental dan seusai kekalahan menyakitkan Inggris dari Spanyol di final Euro 2024.

"Selamat sebesar-besarnya kepada Harry Kane atas keberhasilannya memenangi Ballon d'Or!" tulis William di media sosial. "Pencapaian yang luar biasa dan sangat pantas diraih. Kapten yang brilian, pemain yang istimewa, dan sosok yang telah menghadirkan begitu banyak momen tak terlupakan bagi penggemar sepakbola di seluruh dunia."

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Rekan dan pengamat turut memuji

Pelatih Inggris Thomas Tuchel segera menyoroti torehan luar biasa kaptennya, yakni 91 gol dalam 125 penampilan bersama tim nasional. "Selamat, Harry, atas Ballon D'Or yang memang pantas kamu raih!" kata Tuchel. "Saya sudah lama kehabisan kata-kata pujian untuk menggambarkan penampilanmu, tetapi saya senang melihat dunia sepakbola kini secara resmi mengakui kehebatanmu. Menjadi orang Inggris pertama yang meraih penghargaan besar ini dalam 25 tahun membuatnya semakin istimewa, dan kami beruntung memilikimu sebagai pemimpin kami."

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Mantan rekan Kane di Tottenham, Heung-min Son, menjadi salah satu pemain pertama yang menyampaikan pujian secara daring. Ia menulis: "@harrykane lebih pantas mendapatkannya daripada siapa pun. Selamat sebesar-besarnya, rekanku." Legenda Inggris Wayne Rooney, John Terry, dan Gary Neville menyampaikan sentimen serupa melalui media sosial.

Sementara itu, Jamie Carragher menegaskan kepindahan ke Bundesliga menjadi faktor penentu. "Saya sangat senang. Kariernya luar biasa, dia pemain yang hebat, dan sebagai negara, kami belum punya cukup banyak pemenang Ballon d'Or," katanya kepada Sky Sports. "Mantan rekan setim saya Michael Owen adalah orang terakhir yang memenanginya pada 2001, jadi penantian ini sudah sangat panjang. Namun, dengan Harry Kane, dan menurut saya Jude Bellingham, yang kelak akan memenangi Ballon d'Or, kami memiliki dua pemain terbaik di era mereka. Saya senang untuk Kane dan negara ini."

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Carragher menambahkan: "Itu kepindahan yang perlu dia lakukan. Saya sempat mengira dia terobsesi dengan rekor gol Premier League, tetapi dia terobsesi dengan rekor gol secara keseluruhan, bukan hanya rekor itu. Kepindahan tersebut juga memberinya peluang besar untuk memenangi Liga Champions dan masuk dalam pemilihan Ballon d'Or. Tidak mungkin Harry Kane memenangi Ballon d'Or jika dia bermain untuk Tottenham."

Kembali ke kompetisi domestik

Getty Images

Dengan predikat pemain terbaik dunia, Kane kini akan kembali ke Jerman dengan ekspektasi yang lebih tinggi. Bayern Munich akan sangat mengandalkan ketajamannya di tengah padatnya jadwal kompetisi domestik, dengan harapan mengubah kesuksesan individu yang luar biasa itu menjadi trofi yang sangat dibutuhkan tim.

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Selain itu, Tuchel tentu akan mengandalkan kaptennya yang tengah tampil gemilang seiring berlanjutnya perkembangan taktik Inggris. Setelah akhirnya meraih penghargaan individu tertinggi, Kane akan segera kembali berfokus membawa klub dan negaranya berjaya di turnamen besar.