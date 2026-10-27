Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
Iklan
Jelajahi Betting di GOAL
FBL-AWARD-BALLON D'OR-2026Getty Images
Muhammad Zaki
Diterjemahkan oleh

Restu kerajaan untuk Harry Kane! Pangeran William memimpin pujian saat kapten Inggris mengakhiri puasa Ballon d'Or selama 25 tahun

Ikuti GOAL di Google

Striker Bayern Munich Harry Kane dinobatkan sebagai pemain terbaik dunia, mengakhiri penantian seperempat abad bagi Inggris untuk kembali memiliki pemenang Ballon d'Or. Pemain berusia 33 tahun itu mengungguli Kylian Mbappe dan Lamine Yamal untuk meraih penghargaan bergengsi tersebut dalam upacara gemerlap di London. Kemenangannya memicu perayaan luas serta penghormatan dari sejumlah tokoh terkemuka, yang dipelopori Pangeran William.

Iklan

Malam bersejarah di London

Senin malam di Palladium Theatre menjadi tonggak penting dalam sejarah sepakbola Inggris. Penyerang Bayern Munich itu akhirnya meraih penghargaan individu tertinggi dalam sepakbola, mengungguli superstar Real Madrid Mbappe dan pemain sensasional Barcelona Yamal. Didampingi istrinya, Kate, di kota kelahirannya, pemain berusia 33 tahun itu menjadi orang Inggris pertama yang memenangi penghargaan tersebut sejak Michael Owen pada 2001.

Untuk merayakan pencapaian bersejarah itu, lengkungan ikonis Wembley diterangi cahaya mencolok yang menampilkan pesan ucapan selamat khusus. Kemenangan ini menandai puncak perjalanan pribadi yang luar biasa bagi penyerang kelahiran Leytonstone tersebut, sekaligus semakin menegaskan keberhasilan kepindahannya yang menyita perhatian ke Bundesliga.



Restu dari keluarga kerajaan

Spain v England: Final - UEFA EURO 2024Getty Images

Melalui Instagram, Pangeran William menjadi salah satu yang pertama menyampaikan ucapan selamat secara terbuka dan melontarkan pujian tinggi kepada kapten tim nasional itu. William, yang menjadi pelindung resmi FA pada Juli 2024 setelah 18 tahun menjabat sebagai presiden, telah mendukung sang penyerang melalui berbagai kampanye kesehatan mental dan seusai kekalahan menyakitkan Inggris dari Spanyol di final Euro 2024.

"Selamat sebesar-besarnya kepada Harry Kane atas keberhasilannya memenangi Ballon d'Or!" tulis William di media sosial. "Pencapaian yang luar biasa dan sangat pantas diraih. Kapten yang brilian, pemain yang istimewa, dan sosok yang telah menghadirkan begitu banyak momen tak terlupakan bagi penggemar sepakbola di seluruh dunia."

Iklan
Iklan

Rekan dan pengamat turut memuji

Pelatih Inggris Thomas Tuchel segera menyoroti torehan luar biasa kaptennya, yakni 91 gol dalam 125 penampilan bersama tim nasional. "Selamat, Harry, atas Ballon D'Or yang memang pantas kamu raih!" kata Tuchel. "Saya sudah lama kehabisan kata-kata pujian untuk menggambarkan penampilanmu, tetapi saya senang melihat dunia sepakbola kini secara resmi mengakui kehebatanmu. Menjadi orang Inggris pertama yang meraih penghargaan besar ini dalam 25 tahun membuatnya semakin istimewa, dan kami beruntung memilikimu sebagai pemimpin kami."

Topik Terkait

Mantan rekan Kane di Tottenham, Heung-min Son, menjadi salah satu pemain pertama yang menyampaikan pujian secara daring. Ia menulis: "@harrykane lebih pantas mendapatkannya daripada siapa pun. Selamat sebesar-besarnya, rekanku." Legenda Inggris Wayne Rooney, John Terry, dan Gary Neville menyampaikan sentimen serupa melalui media sosial.

Sementara itu, Jamie Carragher menegaskan kepindahan ke Bundesliga menjadi faktor penentu. "Saya sangat senang. Kariernya luar biasa, dia pemain yang hebat, dan sebagai negara, kami belum punya cukup banyak pemenang Ballon d'Or," katanya kepada Sky Sports. "Mantan rekan setim saya Michael Owen adalah orang terakhir yang memenanginya pada 2001, jadi penantian ini sudah sangat panjang. Namun, dengan Harry Kane, dan menurut saya Jude Bellingham, yang kelak akan memenangi Ballon d'Or, kami memiliki dua pemain terbaik di era mereka. Saya senang untuk Kane dan negara ini."

Iklan

Carragher menambahkan: "Itu kepindahan yang perlu dia lakukan. Saya sempat mengira dia terobsesi dengan rekor gol Premier League, tetapi dia terobsesi dengan rekor gol secara keseluruhan, bukan hanya rekor itu. Kepindahan tersebut juga memberinya peluang besar untuk memenangi Liga Champions dan masuk dalam pemilihan Ballon d'Or. Tidak mungkin Harry Kane memenangi Ballon d'Or jika dia bermain untuk Tottenham."

Kembali ke kompetisi domestik

FBL-AWARD-BALLON D'OR-2026Getty Images

Dengan predikat pemain terbaik dunia, Kane kini akan kembali ke Jerman dengan ekspektasi yang lebih tinggi. Bayern Munich akan sangat mengandalkan ketajamannya di tengah padatnya jadwal kompetisi domestik, dengan harapan mengubah kesuksesan individu yang luar biasa itu menjadi trofi yang sangat dibutuhkan tim.

Iklan

Selain itu, Tuchel tentu akan mengandalkan kaptennya yang tengah tampil gemilang seiring berlanjutnya perkembangan taktik Inggris. Setelah akhirnya meraih penghargaan individu tertinggi, Kane akan segera kembali berfokus membawa klub dan negaranya berjaya di turnamen besar.

Meliput sepakbola sejak pertengahan 2021, Zaki memulai kariernya di GOAL Indonesia dengan fokus pada liputan kompetisi Eropa. Dari sana, perjalanannya mengalir ke berbagai lapis ruang redaksi: dari menulis berita harian dengan ritme cepat, menyusun analisis taktik yang rinci, hingga merangkai feature panjang tentang kisah-kisah para legenda, mereka yang mulai dilupakan sepakbola, hingga permata-permata tersembunyi yang sudah menanti untuk ditemukan dunia. Empat tahun lebih berkecimpung membuatnya terbiasa membaca detail kecil di balik sebuah pertandingan, lalu mengubahnya menjadi cerita yang bisa dinikmati pembaca.

Kecintaannya pada sepakbola berakar dari Chelsea, tepatnya ketika ia terpesona oleh sosok Gianfranco Zola—bukan hanya karena magis di kakinya, tapi juga karena nama sang legenda yang menurutnya begitu renyah di telinga. Beberapa tahun kemudian, Piala Dunia 2002 memperkenalkannya pada Oliver Kahn, penjaga gawang yang menjadi jatuh cinta kedua Zaki pada sepakbola, sekalipun Jerman pulang dengan tangan kosong kala itu.

Momen paling membekas bagi Zaki terjadi jauh lebih dekat di mata: berdiri di tribun selatan Maguwoharjo, menjadi saksi ketika PSS Sleman mengangkat trofi Divisi Utama 2013. Euforia kemenangan itu berubah getir karena dualisme membuat Si Elang Jawa gagal promosi.

Bidang keahlian Zaki di GOAL Indonesia di antaranya:

  • Analisis taktik sepakbola Eropa, termasuk Premier League dan Liga Champions
  • Pandit GOAL Indonesia untuk Chelsea FC
  • Liputan berita transfer pemain & dinamika regulasi keuangan klub
  • Editorial sepakbola internasional: biografi pemain, kisah legenda, hingga talenta muda tersembunyi
  • Penilaian rating & performa pemain dengan pendekatan analitik sekaligus naratif

XI Sepanjang Masa Zaki (4-2-3-1)

Oliver Kahn; Cafu, John Terry, Franz Beckenbauer, Paolo Maldini; Xavi Hernandez, Claude Makelele; Lionel Messi, Eric Cantona, Eden Hazard; Marco van Basten.