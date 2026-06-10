Klub Al-Ahli Saudi menargetkan impian baru dalam perjalanannya, yaitu meraih gelar juara baru, di atas puing-puing rival abadinya, Al-Nassr.

Al-Ahli telah meraih 3 gelar dalam dua musim terakhir, yaitu satu gelar dari Piala Super Saudi, dan dua gelar dari Liga Champions Asia, yang terakhir pada bulan April lalu, atas tim Jepang Machida Zelvia.

Surat kabar "Al-Riyadhiah" dari Arab Saudi mengungkap gelar baru yang diimpikan Al-Ahli, yaitu Piala Super Asia.

Al-Ahli menanyakan kepada Asosiasi Sepak Bola Asia (AFC) mengenai kemungkinan menggelar pertandingan Piala Super Asia melawan Gamba Osaka dari Jepang, yang baru saja meraih gelar Liga Champions Asia 2 dengan mengalahkan Al-Nassr.

Namun, AFC menanggapi permintaan Al-Ahli secara lisan dengan penolakan, dengan alasan tidak adanya anggaran yang dialokasikan untuk menggelar turnamen tersebut dalam waktu dekat.

Ini bukanlah kali pertama pembicaraan mengenai turnamen Piala Super Asia muncul, di mana laporan sebelumnya menyebutkan bahwa federasi kontinental tersebut mempertimbangkan untuk menyelenggarakannya setelah Al-Ahli dinobatkan sebagai juara pada musim lalu.

Perlu dicatat bahwa turnamen Piala Super Asia pertama kali diluncurkan pada tahun 1995, sebelum dihentikan setelah edisi 2002, dan Al-Hilal dianggap sebagai tim yang paling sering memenangkannya, dengan dua kali gelar, sejajar dengan Suwon Samsung Bluewings dari Korea Selatan.