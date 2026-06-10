Goal.com
LiveTiket

JANGAN LEWATKAN SATUPUN MOMEN DI PIALA DUNIA

Akses penuh Anda ke skor, pembaruan langsung, dan analisis
Jelajahi
FBL-KSA-PRO LEAGUE-NASSR-AHLIAFP

Diterjemahkan oleh

Responsnya datang dengan cepat... Al-Ahly bermimpi meraih gelar baru di atas reruntuhan Al-Nasr

Al Ahli
Al Nassr FC
Saudi Pro League
AFC Champions League Two
AFC Champions League Elite
Arab Saudi

"Al-Raqi" dinobatkan sebagai tim terbaik untuk musim kedua berturut-turut

Klub Al-Ahli Saudi menargetkan impian baru dalam perjalanannya, yaitu meraih gelar juara baru, di atas puing-puing rival abadinya, Al-Nassr.

Al-Ahli telah meraih 3 gelar dalam dua musim terakhir, yaitu satu gelar dari Piala Super Saudi, dan dua gelar dari Liga Champions Asia, yang terakhir pada bulan April lalu, atas tim Jepang Machida Zelvia.

Surat kabar "Al-Riyadhiah" dari Arab Saudi mengungkap gelar baru yang diimpikan Al-Ahli, yaitu Piala Super Asia.

Al-Ahli menanyakan kepada Asosiasi Sepak Bola Asia (AFC) mengenai kemungkinan menggelar pertandingan Piala Super Asia melawan Gamba Osaka dari Jepang, yang baru saja meraih gelar Liga Champions Asia 2 dengan mengalahkan Al-Nassr.

Namun, AFC menanggapi permintaan Al-Ahli secara lisan dengan penolakan, dengan alasan tidak adanya anggaran yang dialokasikan untuk menggelar turnamen tersebut dalam waktu dekat.

Ini bukanlah kali pertama pembicaraan mengenai turnamen Piala Super Asia muncul, di mana laporan sebelumnya menyebutkan bahwa federasi kontinental tersebut mempertimbangkan untuk menyelenggarakannya setelah Al-Ahli dinobatkan sebagai juara pada musim lalu.

Perlu dicatat bahwa turnamen Piala Super Asia pertama kali diluncurkan pada tahun 1995, sebelum dihentikan setelah edisi 2002, dan Al-Hilal dianggap sebagai tim yang paling sering memenangkannya, dengan dua kali gelar, sejajar dengan Suwon Samsung Bluewings dari Korea Selatan.

Iklan