“Respek luar biasa!” Legenda Arsenal Thierry Henry puji Harry Kane yang “sempurna” setelah kemenangan bersejarah di Ballon d’Or

Bagikan Ikuti GOAL di Google

Thierry Henry melontarkan pujian kepada Harry Kane setelah sang striker meraih kemenangan bersejarah dalam perebutan Ballon d'Or. Henry menyebutnya contoh sempurna seorang pemain komplet. Penyerang legendaris itu juga memuji bintang Arsenal, Bukayo Saka, setelah ia menerima Penghargaan Socrates atas kiprahnya di luar lapangan.

Iklan

Pengakuan untuk dua pemain Inggris

Henry mengungkapkan kekagumannya kepada Kane dan Saka setelah keduanya baru-baru ini meraih penghargaan dalam seremoni Ballon d'Or. Kane membawa pulang penghargaan individu paling bergengsi dalam sepakbola, sementara Saka mendapat pengakuan atas kiprah kemanusiaannya.

Dalam sebuah wawancara baru-baru ini, penyerang legendaris asal Prancis itu mengaku senang melihat kedua pemain mendapat penghargaan di panggung dunia. Ia menyoroti etos kerja Kane yang tak kenal lelah dan karakter Saka yang luar biasa sebagai faktor utama di balik pencapaian masing-masing.

Kane, pemain komplet

Henry memberikan penilaian yang sangat positif terhadap striker Bayern, Kane. Ia menyoroti perjalanan luar biasa Kane, dari beberapa periode peminjaman pada awal kariernya hingga mencapai puncak sepakbola dunia.

"Harry Kane sangat layak mendapatkannya. Ia adalah contoh sempurna etos kerja. Anda bisa berkata kepada anak-anak Anda, 'lihat apa yang terjadi jika kalian bekerja sangat keras'," kata Henry kepada Betway. "Lihat semua tim yang pernah ia bela sebagai pemain pinjaman: Leicester, Millwall, Norwich."

Iklan Iklan

"Dulu ia adalah pencetak gol sejati. Lihat bagaimana ia berkembang, bagaimana ia menjadi lebih cerdas dalam bermain, bagaimana ia bergerak ke lini tengah. Ia bertahan, ia menyerang, ia turun menjemput bola di antara dua bek tengah."

Topik Terkait

Kecerdasan bermain dan kerendahan hati

Menjelaskan lebih jauh perkembangan taktik Kane, Henry mengatakan bahwa kapten Inggris itu membaca permainan lebih baik daripada kebanyakan pemain: "Ia mengambil tendangan gawang dari sudut lapangan karena menyadari Bayern menempatkan tiga pemain di depan. Ia selangkah lebih maju dalam membaca permainan.

"Ia pemain komplet, jadi Ballon d'Or itu sangat layak ia terima. Itu adalah ganjaran atas karier yang dijalani dengan kerja keras. Hal itu patut mendapat rasa hormat yang luar biasa."

Iklan

Mantan striker Arsenal itu juga senang melihat Saka memenangi penghargaan Socrates, yang mengakui kiprah solidaritas yang luar biasa. Henry memuji pidato penerimaan penghargaan sang winger yang penuh emosi serta sikapnya yang tetap rendah hati di luar sorotan.

"Anda melihat betapa emosionalnya ia saat membacakan surat itu dalam pidatonya. Itulah Bukayo Saka yang saya kenal," jelas Henry. "Ia rendah hati, dikelilingi orang-orang baik, keluarganya luar biasa, dan pasangannya juga luar biasa."

Iklan

Menetapkan standar bagi klub dan negara

Kane dan Saka kini akan kembali memusatkan perhatian pada kompetisi domestik bersama Bayern dan Arsenal. Kane saat ini menjadi ujung tombak Bayern dalam upaya meraih gelar Bundesliga, sementara Saka tetap menjadi sosok penting dalam perburuan trofi bergengsi Arsenal.

Dengan penghargaan baru yang mereka raih, kedua pemain Inggris itu tak diragukan lagi akan terus menetapkan standar tertinggi bagi klub masing-masing maupun tim nasional seiring berjalannya musim.