Resmi: United melepas kesepakatan senilai 85 juta euro tanpa biaya... dan masih ada ketidakpastian seputar status Onana

Klub Manchester United secara resmi mengumumkan daftar pemain yang akan hengkang dari skuadnya, dan menegaskan dalam pernyataan resmi yang dipublikasikan di situs webnya pada Rabu siang bahwa daftar tersebut telah dikirimkan ke Asosiasi Liga Primer Inggris.

Klub tersebut menegaskan bahwa Jadon Sancho akan meninggalkan Manchester United sebagai pemain bebas transfer pada akhir Juni, setelah lima tahun bergabung dengan biaya transfer sebesar 85 juta euro (99,98 juta dolar AS).

Sancho merupakan salah satu transfer terkemuka Manchester United pada musim panas 2021, bersama dengan Raphael Varane dan Cristiano Ronaldo.

Sancho bergabung dengan Setan Merah dari Borussia Dortmund setelah tampil gemilang di Bundesliga sejak usia 17 tahun.

Namun di Old Trafford, segalanya tidak berjalan sesuai rencana bagi Sancho, di mana sayap asal Inggris itu hanya mencetak 12 gol dan memberikan enam assist dalam 83 pertandingan.

Pemain berusia 26 tahun itu kembali ke Dortmund dengan status pinjaman pada paruh kedua musim 2023-2024 dan bermain di final Liga Champions pada tahun itu, di mana tim Jerman itu dikalahkan oleh Real Madrid.

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Dia juga dipinjamkan dua kali, ke Chelsea dan Aston Villa, di mana dia memenangkan Liga Konferensi bersama klub London tersebut dan Liga Europa bersama The Villans baru-baru ini.

Sancho merupakan salah satu dari enam pemain yang dipastikan hengkang dari Manchester United musim panas ini, bersama Casemiro dan Teryl Malacia dari tim utama serta tiga pemain akademi yaitu Sonny Al-Jafri, James Bailey, dan Malachi Sharp.

Sancho kemungkinan akan kembali ke Dortmund untuk ketiga kalinya, di mana ia berharap dapat mengembalikan kariernya ke jalur yang benar. Direktur olahraga klub, Lars Ricken, sebelumnya menyatakan bahwa mereka "sedang mempertimbangkan" manfaat dari merekrutnya kembali.

Di sisi lain, klub hanya menyebut nama kiper Kamerun, Andre Onana, dalam daftar pemain tim, dan mengatakan: "Semua pemain yang tercantum dalam daftar pemain yang dipertahankan yang diterbitkan oleh Asosiasi Liga Premier Inggris masih terikat kontrak."

United menunggu pembahasan tawaran yang sesuai untuk Onana, yang menghabiskan musim lalu dengan status pinjaman di klub Turki Trabzonspor, sementara laporan menyebutkan bahwa beberapa klub tertarik pada jasanya, termasuk mantan klubnya, Inter Milan.

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