Resmi: UEFA Umumkan Kandidat untuk Tantang Infantino dalam Perebutan Kursi Presiden FIFA

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Federasi-federasi nasional Eropa yang terwakili di Komite Eksekutif Uni Sepak Bola Eropa (UEFA) dan Dewan FIFA menyatakan dukungan bulat terhadap pencalonan Philippe Diallo, presiden Federasi Sepak Bola Prancis, dalam pemilihan presiden FIFA yang dijadwalkan pada Maret 2027.

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Menurut pernyataan resmi di situs UEFA, sikap ini diambil dalam rapat yang digelar hari ini di bawah pimpinan Aleksander Čeferin, presiden Uni Sepak Bola Eropa. Dalam rapat tersebut, federasi-federasi itu secara resmi mengundang Diallo untuk maju dalam pemilihan dan berjanji memberikan dukungan penuh kepadanya.

Philippe Diallo memiliki pengalaman luas di berbagai tingkatan sepak bola. Ia pernah memimpin organisasi yang mewakili klub-klub sepak bola profesional Prancis, menjadi anggota dewan direksi Liga Sepak Bola Profesional Prancis, serta bekerja di struktur penyelesaian sengketa FIFA.

Diallo kemudian menjabat sebagai presiden Federasi Sepak Bola Prancis, sebelum bergabung dengan Komite Eksekutif Uni Sepak Bola Eropa pada 2023.

Di tengah kekhawatiran serius terkait arah yang ditempuh FIFA, federasi-federasi nasional Eropa menyerukan pembaruan persatuan dan penguatan kepercayaan di dalam komunitas sepak bola global.

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Federasi-federasi tersebut menegaskan bahwa FIFA harus menjadikan pengembangan sepak bola di seluruh kawasan dunia sebagai prioritas utama, dengan berpegang pada standar tata kelola tertinggi serta bekerja dalam kemitraan erat dengan federasi anggota, konfederasi kontinental, dan seluruh pemangku kepentingan sepak bola.

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Mereka juga menyatakan keyakinan penuh terhadap kemampuan Philippe Diallo untuk menghadirkan kepemimpinan yang dibutuhkan demi mewujudkan ambisi tersebut.

Di sisi lain, Diallo telah menerima undangan tersebut dan bersedia maju dalam pemilihan presiden FIFA. Pencalonannya akan disahkan secara resmi oleh Komite Eksekutif Federasi Sepak Bola Prancis dalam rapat yang dijadwalkan besok.

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Pemilihan presiden Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) mendatang memasuki fase yang sangat sensitif, seiring memanasnya perselisihan mengenai cara pengelolaan organisasi sepak bola terbesar di dunia itu, setelah Presiden Gianni Infantino menuai kritik luas akibat sejumlah keputusan terkait pengelolaan hak komersial turnamen-turnamen besar serta mekanisme pengambilan keputusan di dalam federasi.

Akar krisis saat ini bermula dari usulan yang diajukan Infantino pada Juli 2026 untuk membentuk entitas komersial yang menaungi hak-hak terkait Piala Dunia dan kompetisi lainnya, sekaligus membuka peluang bagi investor swasta untuk memiliki saham di dalamnya.

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Proyek tersebut memicu penolakan luas karena kekhawatiran terkait transparansi prosedur dan minimnya konsultasi yang memadai dengan federasi nasional maupun konfederasi kontinental sebelum diajukan.

Penolakan yang terus menguat membuat Infantino menarik kembali proyek tersebut. Namun, dampaknya terus berlanjut, karena banyak pihak menilai krisis ini mengungkap masalah yang lebih mendalam dalam sistem tata kelola FIFA, bukan sekadar perselisihan soal proyek investasi.

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Krisis itu juga memunculkan pertanyaan mengenai batas kewenangan presiden FIFA dan sejauh mana independensi lembaga-lembaga yang berada di bawahnya.