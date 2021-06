RESMI: Tinggalkan AC Milan, Hakan Calhanoglu Membelot Ke Inter Milan!

Calhanoglu jadi pemain pertama yang menyeberang di antara dua klub Milan ini sejak Cassano melakukannya pada 2012.

Inter Milan resmi mengumumkan rekrutan pertama mereka di bursa transfer musim panas ini. Menariknya, mereka mendatangkan pemain baru dari rival sekotanya, AC Milan, yakni Hakan Calhanoglu.

Gelandang Turki ini diboyong gratis setelah kontraknya di Milan berakhir pada akhir musim 2020/21. Dilansir laman resmi Inter, Calhanoglu diikat dengan kontrak tiga tahun di Giuseppe Meazza.

Calhanoglu diproyeksikan Inter sebagai pengganti Christian Eriksen, yang masih diragukan bakal melanjutkan karier sepakbolanya setelah mengalami serangan jantung bersama timnas Denmark di Euro 2020.

"Pembajakan" Calhanoglu ini setidaknya memberikan kepastian bagi Inter agar tidak kehilangan kreativitas di lini tengah seandainya Eriksen memilih gantung sepatu.

Calhanoglu dilaporkan akan menjalani tes medis pada Selasa (22/6) malam waktu setempat. Sebelumnya, kabar Calhanoglu membelot ke Inter sudah dikonfirmasi sendiri olehnya.

"Saya telah sepakat dengan Inter. Sekarang saya akan kembali ke kota Milan dan akan menandatangani kontrak besok," kata Calhanoglu pada awal pekan ini setelah Turki dipastikan tersisih dari fase grup Euro 2020.

Milan sebetulnya pada Januari lalu sudah menawarkan perpanjangan kontrak kepada Calhanoglu dengan gaji per tahun €4 juta plus bonus €500 ribu. Tawaran itu masih belum meningkat di musim panas ini sehingga Calhanoglu memilih menyeberang ke Inter, yang disebut-sebut memberinya gaji €5 juta plus bonus €1 juta.