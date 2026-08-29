Klub Liverpool memastikan kesepakatan untuk merekrut pemain asal Prancis Bradley Barcola, penyerang Paris Saint-Germain, pada bursa transfer saat ini.

Menurut surat kabar Inggris "The Athletic", klub Inggris tersebut akan membayar paket finansial senilai 106 juta pound sterling, ditambah bonus sebesar 17 juta pound sterling, sebagai imbalan untuk mendapatkan jasa penyerang berusia 23 tahun itu.

Pemain internasional Prancis tersebut dijadwalkan menandatangani kontrak selama 5 tahun dengan tim asuhan Andoni Iraola, dan akan menjalani tes medis dalam 24 jam ke depan.

Liverpool sebelumnya telah menjadikan Barcola sebagai target utama untuk membantu menggantikan Mohamed Salah, yang meninggalkan tim pada akhir musim lalu, sementara Barcola bersikeras untuk pindah ke Anfield meski masih tersisa dua tahun dalam kontraknya dengan Paris Saint-Germain.

Titik terang dalam negosiasi yang dipimpin oleh direktur olahraga Richard Hughes, CEO Liverpool Billy Hogan, dan presiden Fenway Sports Group Mike Gordon dari pihak Liverpool, serta Nasser Al-Khelaifi dari pihak Paris Saint-Germain, muncul setelah klub Inggris tersebut menggelar pembicaraan penting pada hari Selasa untuk memperjelas seluruh detail terkait kesepakatan yang diusulkan.

Barcola tampil reguler bersama tim asuhan Luis Enrique sepanjang musim lalu, di mana ia menjalani 49 pertandingan, mencetak 13 gol, dan memberikan 7 assist, meski bersaing langsung dengan Khvicha Kvaratskhelia dan Desire Doue, pada saat Paris Saint-Germain mempertahankan gelar Ligue 1 dan Liga Champions Eropa.

Barcola sebelumnya telah membuktikan dirinya bersama tim utama pada musim 2021-2022, dan mencetak 39 gol serta memberikan 37 assist dalam 152 pertandingan, namun ia absen dari skuad tim pada laga pembuka Ligue 1 musim 2026-2027 melawan Rennes pada hari Minggu, dan kembali absen pada hasil imbang 2-2 melawan Lille pada Jumat malam.

Barcola, jebolan akademi Lyon, tampil menonjol bersama timnas Prancis di Piala Dunia musim panas ini, di mana ia bermain di seluruh delapan pertandingan dan mencetak 3 gol.



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