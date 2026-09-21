Spanyol tak menunggu lama untuk memberi penghargaan kepada Luis de la Fuente atas pencapaian bersejarah yang diraihnya bersama tim nasional, setelah Federasi Sepak Bola Spanyol memutuskan memperpanjang kontrak pelatih berpengalaman itu hingga tahun 2032, sebuah langkah yang menegaskan keteguhan mereka terhadap proyek yang dipimpinnya selama bertahun-tahun.

Dewan direksi Federasi Sepak Bola Kerajaan Spanyol, yang dipimpin oleh Rafael Louzan, secara bulat menyetujui perpanjangan kontrak De la Fuente, dalam sebuah pertemuan yang digelar di Ciudad del Fútbol di kota Las Rozas, sehingga sang pelatih akan terus memimpin timnas Spanyol untuk beberapa tahun tambahan.

Keputusan ini datang setelah keberhasilan De la Fuente dalam membawa Spanyol meraih gelar Piala Dunia 2026, sehingga memperkuat posisinya sebagai salah satu pelatih paling menonjol dalam sejarah timnas Spanyol.

Rafael Louzan menegaskan bahwa perpanjangan kontrak De la Fuente ini datang dalam kerangka keinginan federasi untuk menjaga stabilitas dan memberikan waktu yang cukup bagi proyek olahraga yang dipimpin sang pelatih guna melanjutkan keberhasilannya.

Louzan berkata di hadapan dewan direksi: "Kami berupaya membangun proyek yang berlandaskan stabilitas dan kepercayaan," seraya menyatakan bahwa keputusan ini mencerminkan kepercayaan federasi kepada De la Fuente dan proyek yang dipimpinnya, yang membentang selama bertahun-tahun kompetisi dan turnamen besar.

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Ia menambahkan bahwa De la Fuente telah menjadi "pelatih dengan gelar terbanyak dalam sejarah tim nasional," seraya menegaskan bahwa tahun-tahun yang dilaluinya di dalam federasi menjadikannya layak untuk melanjutkan pekerjaan dalam waktu yang panjang.

Kontrak baru ini membentang mencakup momen-momen besar dalam masa depan timnas Spanyol, terutama Piala Eropa 2028 dan Piala Dunia 2030 yang dituanrumahi Spanyol bersama Portugal, Maroko, Paraguay, Uruguay, dan Argentina, di samping Euro 2032.

Kesepakatan ini dijadwalkan akan diperkenalkan secara resmi dalam sebuah acara yang digelar di Ciudad del Fútbol, dengan kehadiran De la Fuente dan sejumlah perwakilan sepak bola Spanyol, untuk menetapkan garis besar tahap berikutnya dalam perjalanan sang juara dunia.

De la Fuente akan memulai tugas barunya dari pintu babak kualifikasi menuju Euro 2028, bersamaan dengan partisipasi timnas Spanyol dalam edisi mendatang UEFA Nations League.

Timnas dijadwalkan akan menjalani pertandingan-pertandingan pertamanya pada September dan Oktober mendatang melawan Inggris, Kroasia, dan Republik Ceko, dalam awal sebuah tahap baru yang membuat sang juara dunia berupaya melanjutkan dominasi Eropa dan dunia.

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