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Sengketa panjang soal gelar Piala Afrika 2025 akhirnya tuntas setelah Pengadilan Arbitrase Olahraga turun tangan. Senegal secara resmi kembali ditetapkan sebagai juara turnamen tersebut, mengakhiri hampir setahun ketidakpastian hukum menyusul final kontroversial melawan Maroko.

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Sengketa hukum perebutan gelar Afrika berakhir

Dalam putusan penting yang dikeluarkan pada 24 November 2026, Pengadilan Arbitrase Olahraga (CAS) secara resmi menyatakan Senegal sebagai pemenang sah Piala Afrika CAF Maroko 2025. Putusan ini membatalkan keputusan Dewan Banding CAF pada 17 Maret 2026 yang secara kontroversial mencabut gelar Senegal.

Sengketa hukum tersebut berpusat pada peristiwa dramatis dalam final di Rabat. Senegal semula menang 1-0 di lapangan setelah perpanjangan waktu berkat gol penentu Pape Gueye, tetapi putusan administratif kemudian memberikan kemenangan kepada Maroko karena Senegal dinyatakan kalah WO.

Inti sengketa ini adalah aksi protes skuad Senegal dengan meninggalkan lapangan pada babak kedua waktu normal setelah tuan rumah mendapat hadiah penalti. Dewan Banding CAF menganggap tindakan itu sebagai pengunduran diri berdasarkan Pasal 84 peraturan. Namun, CAS menyatakan keputusan wasit untuk melanjutkan pertandingan setelah para pemain kembali berada dalam "wewenang tunggalnya". Dengan mengukuhkan keputusan awal Dewan Disiplin pada Februari 2026, pengadilan memastikan hasil yang diraih di lapangan tetap berlaku sebagai keputusan akhir.

CAF segera menanggapi putusan tersebut. "Dengan demikian, CAS telah menyatakan Senegal sebagai Pemenang Piala Afrika TotalEnergies CAF Maroko 2025. CAF menghormati putusan CAS dan akan mengambil semua langkah yang diperlukan untuk melaksanakannya," demikian pernyataan media CAF.

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Kekacauan di Rabat dan perjalanan menuju Lausanne

Kontroversi yang memicu sengketa hukum selama sepuluh bulan ini bermula menjelang akhir laga final yang berlangsung sengit di Stadion Prince Moulay Abdellah. Saat skor masih imbang tanpa gol, wasit Jean-Jacques Ndala memberikan penalti kepada Maroko setelah Brahim Diaz dijatuhkan, memicu reaksi keras dari bangku cadangan Senegal.

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Pelatih Pape Thiaw membawa timnya menuju ruang ganti dalam aksi protes yang berlangsung sekitar 15 menit. Namun, setelah bintang veteran Sadio Mane turun tangan membujuk rekan-rekannya untuk kembali, pertandingan dilanjutkan. Dalam momen dramatis, Diaz mencoba mengeksekusi penalti ala Panenka yang dengan mudah ditepis Edouard Mendy. Senegal akhirnya mencetak gol penentu pada 30 menit tambahan.

Meski Senegal merayakan kemenangan di lapangan, proses banding yang bertumpu pada persoalan teknis sempat membuat Maroko tercatat sebagai juara. Federasi Sepak Bola Senegal (FSF) menolak menyerah dan menunjuk tim kuasa hukum ternama untuk membawa sengketa tersebut ke Lausanne.

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CAF memastikan putusan akan dilaksanakan

Getty Images

Dalam sidang panjang pada 8 Oktober, panel CAS meninjau bukti mengenai tindakan wasit dan kesediaan kedua tim untuk menuntaskan pertandingan. Putusan akhir menegaskan bahwa karena pertandingan diselesaikan di bawah arahan wasit, keputusan administratif sebelumnya yang menyatakan Senegal kalah WO dan memberikan kemenangan kepada Maroko tidak sah. Koreksi ini mengembalikan gelar kontinental kedua Senegal, sekaligus menegaskan status mereka sebagai kekuatan dominan dalam sepak bola Afrika sepanjang pertengahan dekade 2020-an.

Badan pengatur sepak bola Afrika itu bergerak cepat untuk menutup perkara ini dengan menerima kewenangan tertinggi pengadilan dalam masalah tersebut. Presiden CAF Dr. Patrice Motsepe saat ini tengah mengadakan pembicaraan tingkat tinggi mengenai turnamen "PAMOJA" 2027, yang akan diselenggarakan bersama oleh Kenya, Tanzania, dan Uganda.