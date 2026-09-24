Dalam perkembangan mengejutkan yang membalikkan semua prediksi, Real Madrid mengungkap sifat cedera bek mereka, Ibrahima Konate, hanya beberapa jam setelah kepergiannya dari kamp latihan timnas Prancis, sehingga membuka pintu kekhawatiran soal kesiapan tim pada fase yang menentukan.

Klub Kerajaan itu mengumumkan, dalam pernyataan resmi beberapa saat lalu, detail kondisi medis bek asal Prancis Ibrahima Konate, yang kembali ke Madrid setelah meninggalkan kamp latihan timnas Prancis selama periode jeda internasional saat ini.

Federasi Sepakbola Prancis sebelumnya telah mengumumkan lebih awal hari ini bahwa Konate meninggalkan kamp setelah merasakan nyeri pada lutut, di mana laporan awal saat itu hanya menyebutkan keseleo ringan.

Namun pernyataan Real Madrid datang untuk mengungkap kenyataan cedera tersebut, di mana klub menegaskan bahwa sang pemain mengalami cedera pada ligamen kolateral kaki kanannya, dengan kondisinya akan dievaluasi dan program pemulihannya dipantau selama periode mendatang.

Meskipun Klub Kerajaan tidak mengungkap dalam pernyataannya durasi resmi absennya sang pemain, surat kabar Spanyol "Sport" menjelaskan bahwa cedera tersebut tidak separah yang dikhawatirkan, dan bahwa masa absennya mungkin hanya mencapai dua pekan, meskipun sang pemain memiliki riwayat masalah lutut selama dua tahun terakhir ketika masih memperkuat Liverpool.

Surat kabar itu menambahkan bahwa Konate diperkirakan akan siap tampil dalam laga sengit menghadapi Villarreal pada 10 Oktober mendatang di Liga Spanyol, sementara surat kabar "Mundo Deportivo" meragukan kemungkinan ia bisa tampil dalam pertandingan tersebut, dengan menegaskan bahwa kembalinya mungkin tertunda.









Dengan cedera ini, Konate menjadi pemain kedua yang mengalami cedera di skuad Real Madrid selama periode jeda saat ini, setelah Federico Valverde, yang masa absennya dari lapangan masih diselimuti ketidakpastian, sehingga menempatkan tim pelatih dalam situasi sulit sebelum kompetisi kembali bergulir.







