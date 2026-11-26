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Real Madrid resmi menjadi tim pertama yang lolos ke fase gugur Liga Champions setelah memastikan tempat di antara 24 tim terbaik fase liga. Mereka diuntungkan oleh hasil sempurna dalam lima laga pertama, ditambah hasil imbang Paris Saint-Germain melawan Roma (2-2) pada Rabu malam.

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Real Madrid meraih nilai sempurna dengan mengoleksi 15 poin dari lima pertandingan dan memuncaki klasemen. Mereka mengawali kiprah di Eropa dengan impresif, yang terbaru ditandai kemenangan besar 5-1 atas Eindhoven meski sempat tertinggal di awal laga.

Liga Champions menjadi panggung penampilan gemilang Kylian Mbappe, pencetak gol terbanyak Real Madrid di kompetisi ini dengan 6 gol, serta kembalinya Jude Bellingham dengan performa apik, sehingga tim asal Madrid itu menegaskan ambisinya bersaing memperebutkan gelar di bawah arahan pelatih Jose Mourinho .

Real Madrid resmi lolos setelah secara matematis mustahil turun ke peringkat ke-25 atau lebih rendah, sehingga tidak mungkin lagi mengakhiri fase liga di luar zona lolos ke fase gugur. Mereka juga kian dekat mengamankan tempat di delapan besar, yang memberikan tiket langsung ke babak 16 besar.

Kepastian lolos Real Madrid datang setelah Roma bermain imbang dengan Paris Saint-Germain. Hasil itu memberi Real Madrid jaminan resmi untuk melanjutkan perjalanan di Eropa, sementara tim asal Prancis yang mengoleksi 13 poin itu gagal memastikan kelolosan pada laga kelima setelah menyia-nyiakan peluang meraih kemenangan lagi di kompetisi ini.

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Kini, Paris Saint-Germain harus menghindari kekalahan saat bertandang ke markas Aston Villa pada 8 Desember mendatang untuk memastikan lolos ke fase gugur tanpa menunggu hasil para pesaing, sebelum menjalani dua laga terakhir melawan Como dan Galatasaray pada Januari.

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Meski tersandung saat menghadapi Roma, tim asal Paris itu tampaknya tidak terancam kehilangan peluang lolos. Prediksi Opta menunjukkan mereka memiliki peluang 94,08% untuk mengakhiri fase liga di delapan besar, yang menjamin tiket langsung ke babak 16 besar, seperti dilaporkan jaringan media Prancis, RMC Sport.

Dalam persaingan memperebutkan puncak klasemen, Real Madrid menjadi kandidat terkuat untuk mengakhiri fase liga di posisi pertama dengan peluang 54,93% menurut prediksi Opta, sementara Paris Saint-Germain memiliki peluang 19,75% untuk menempati puncak dan 24,69% untuk finis di posisi kedua.

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Sebagai catatan, Paris Saint-Germain adalah juara dua edisi terakhir Liga Champions, meski pada kedua kesempatan itu mereka tidak berhasil lolos langsung ke babak 16 besar.