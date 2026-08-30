Rapat Umum Federasi Sepak Bola Arab Saudi pada hari Minggu ini mengesahkan kemenangan daftar calon yang dipimpin Badr Al-Ruzaiza untuk memimpin dewan direksi federasi pada periode mendatang.

Pemilihan diputuskan secara aklamasi, di mana tidak dilakukan pemungutan suara, setelah dipastikan bahwa satu-satunya daftar calon yang mencalonkan diri telah memenuhi seluruh syarat dan ketentuan pemilihan.

Badr Al-Ruzaiza menduduki jabatan ketua dewan direksi dalam daftar tersebut, sementara Louay Mishabi menempati posisi wakil ketua. Daftar itu juga mencakup 7 nama sebagai anggota dewan, yaitu: Lamia bin Bahian, Fahd Al-Mansour, Salman Al-Sudairi, Thamer Al-Saadoun, Omar Al-Juraisi, Nicolas Coward, dan Gerard Rody.

Sebelumnya, komite pemilihan dewan direksi Federasi Sepak Bola Arab Saudi periode keenam telah mengungkapkan, Rabu lalu, daftar akhir para kandidat untuk jabatan ketua, wakil ketua, dan anggota dewan direksi, hal itu setelah rampungnya proses banding dan keberatan, serta berakhirnya tenggat waktu yang disediakan bagi pengunduran diri para kandidat.

Pengesahan daftar akhir tersebut sesuai dengan jadwal waktu yang telah ditetapkan untuk proses pemilihan, yang telah diumumkan sebelumnya pada 16 Juli lalu, sebelum akhirnya pemilihan diputuskan untuk daftar tunggal itu secara aklamasi, tanpa perlu melakukan pemungutan suara.

Dengan demikian, Badr Al-Ruzaiza memulai masa jabatan barunya sebagai ketua Federasi Sepak Bola Arab Saudi, menggantikan Yasser Al-Misehal, untuk masa 4 tahun.

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