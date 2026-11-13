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Diputuskan untuk memindahkan pertandingan persahabatan antara timnas Yordania dan Australia dari ibu kota Yordania, Amman, ke ibu kota Qatar, Doha, berdasarkan permintaan Federasi Sepak Bola Australia, dan setelah mendapat persetujuan Federasi Yordania.

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Hal itu terjadi di tengah kekhawatiran keamanan yang dilontarkan oleh para pemain timnas Australia dan anggota staf teknis terkait perjalanan ke Yordania selama jeda internasional bulan ini.

Federasi Sepak Bola Australia mengumumkan, hari Jumat ini, tercapainya kesepakatan dengan federasi Yordania mengenai perubahan lokasi penyelenggaraan pertandingan yang akan mempertemukan kedua tim pada hari Selasa 17 November, setelah sebelumnya dijadwalkan digelar di Stadion Internasional Amman di ibu kota Yordania.

Keputusan itu diambil setelah pertemuan yang melibatkan Martin Kugler, Direktur Eksekutif Federasi Sepak Bola Australia, dan Farah Al-Badarneh, Sekretaris Jenderal sementara Federasi Yordania, di mana pihak Yordania menyetujui permintaan untuk memindahkan laga ke Qatar, sehingga timnas Australia dapat tetap berada di markas pemusatan latihan mereka saat ini di Doha, alih-alih bepergian ke Amman.

Sejumlah pemain timnas Australia sebelumnya telah menunjukkan keberatan yang jelas untuk bepergian ke Yordania, karena situasi keamanan di kawasan tersebut.

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Kekhawatiran itu bahkan sampai pada tuntutan Asosiasi Pemain Profesional Australia untuk menjadwalkan ulang pertandingan, atau memindahkannya ke tempat lain, setelah para pemain dengan mayoritas besar menyatakan penolakan mereka untuk menjalani laga di ibu kota Yordania, menurut surat kabar "L'Equipe" Prancis.

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Kekhawatiran ini bersamaan dengan peringatan dari Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan Australia, yang menyarankan warganya untuk mempertimbangkan kembali perlunya bepergian ke Yordania, karena apa yang mereka sebut sebagai ketidakmampuan memprediksi situasi keamanan, serta adanya ancaman teror.

Namun di sisi lain, Federasi Australia tidak lupa menyampaikan terima kasih kepada federasi Yordania atas kesediaannya mengubah lokasi pertandingan, dan Kugler memuji fleksibilitas yang ditunjukkan oleh pihak Yordania selama negosiasi, seraya menegaskan bahwa dialog antara kedua pihak berlangsung terbuka, saling menghormati, dan kooperatif.

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Kugler mengatakan, dalam pernyataan yang dikutip situs resmi Federasi Australia: "Kami sangat berterima kasih kepada Federasi Sepak Bola Yordania atas kesediaannya memindahkan pertandingan. Kami memahami betapa besar harapan timnas Yordania dan para suporternya untuk menyambut timnas Australia di Amman."

Ia menambahkan: "Dialog dengan Federasi Yordania berlangsung terbuka, saling menghormati, dan kooperatif sepanjang waktu. Mereka telah menjadi tuan rumah yang luar biasa bagi kami di Amman pekan ini, dan saya ingin berterima kasih kepada mereka atas profesionalisme dan fleksibilitas mereka. Kami berharap dapat menyambut timnas Yordania di Australia di masa mendatang."

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Ia juga menyampaikan terima kasih kepada dua kedutaan besar Australia di Yordania dan Qatar, serta kepada Federasi Sepak Bola Qatar, atas peran mereka dalam memperlancar prosedur terkait pemindahan pertandingan.

Di pihaknya, Tony Popovic, Direktur Teknik timnas Australia, menyambut baik kepastian penyelenggaraan laga kedua timnya selama jeda internasional, seraya menyoroti pentingnya menjalani dua pertandingan yang dijadwalkan melawan Qatar dan Yordania, mengingat terbatasnya waktu yang tersedia untuk pemusatan para pemain.

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Popovic berkata: "Sungguh luar biasa kepastian penyelenggaraan pertandingan kedua selama jeda internasional melawan Yordania. Kami selalu yakin akan tercapainya hasil yang positif."

Ia menambahkan: "Sejak awal fokus kami tertuju pada menjalani dua pertandingan, dan para pemain siap menghadapi Qatar dan Yordania. Kedua pertandingan ini sangat penting, karena waktu yang tersedia bagi kami untuk bekerja sama terbatas, terutama setelah penjadwalan ulang Piala Asia. Ini akan menjadi pemusatan latihan terakhir kami selama empat bulan."

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Timnas Australia akan menjalani pertandingan pertamanya melawan Qatar, pada hari Jumat 13 November di Doha, di Stadion Abdullah bin Khalifa, sebelum menghadapi Yordania pada hari Selasa 17 November, juga di ibu kota Qatar, dengan stadion dan waktu kick-off laga yang akan diumumkan kemudian.

Kedua pertandingan itu memiliki arti penting sebagai persiapan bagi ketiga timnas, dalam rangka menatap ajang-ajang mendatang, setelah diputuskannya penundaan Piala Asia—yang semula dijadwalkan pada Januari 2027 di Arab Saudi—ke Desember tahun yang sama, dengan latar belakang situasi di kawasan tersebut.