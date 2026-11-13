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Setelah tiga tahun dilanda kontroversi, tudingan, dan keraguan yang mengguncang sepak bola Spanyol, penyelidikan dalam kasus Negreira secara resmi ditutup dari sisi teknis, sehingga dimulailah hitung mundur menuju keputusan terpenting: apakah kasus ini akan dihentikan secara permanen, atau Barcelona akan dibawa ke pengadilan dalam salah satu kasus paling serius dalam sejarah klub?

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Gerard Lopez, mantan pelatih Barcelona Atletic, menjadi saksi terakhir yang hadir di hadapan hakim Alejandra Gil, hakim pengadilan penyelidikan nomor 1 di Barcelona yang memimpin berkas pelik ini. Dengan kesaksiannya, tahap pengumpulan keterangan pun selesai, dan kini hakim hanya tinggal menunggu laporan keuangan dari klub Catalan tersebut, sebelum menentukan nasib kasus ini pada awal tahun 2027.

Lopez, yang menukangi tim cadangan pada periode 2015 hingga 2018, dengan tegas membela manfaat laporan wasit yang disiapkan oleh Javier Enriquez, putra Jose Maria Enriquez Negreira, mantan wakil ketua komite teknis wasit.

Pelatih Granollers saat ini itu menegaskan di hadapan pengadilan bahwa laporan-laporan tersebut sangat berguna dan cukup menyeluruh, terutama pada masa ia melatih Barcelona Atletic di Divisi Kedua, kompetisi yang tidak mendapatkan cakupan televisi seluas sepak bola profesional.

Lopez menjelaskan bahwa ketiadaan gambar dan analisis televisi membuat tugas mempelajari lawan dan wasit menjadi lebih sulit, dan bahwa pekerjaan Enriquez turut menutupi kekurangan ini secara jelas.

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Ia juga menekankan bahwa laporan-laporan tersebut selalu diperbarui dan akurat, serta memuat informasi yang bersumber dari pertandingan yang berlangsung tepat sebelum pertandingan timnya, sehingga memberikan tim pelatih pandangan praktis yang membantu dalam persiapan pertandingan.

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Kesaksian Lopez datang untuk menambahkan dimensi baru pada kasus yang diungkap oleh stasiun radio "Cadena SER" pada tahun 2023 ini, dan berkaitan dengan pembayaran yang dilakukan Barcelona selama 17 tahun kepada Negreira dan putranya. Pihak kejaksaan menyelidiki kemungkinan kejahatan yang mencakup kesalahan pengelolaan, pemalsuan dokumen, dan korupsi olahraga, tuduhan yang kebenarannya dibantah oleh klub Catalan tersebut dengan menegaskan bahwa imbalan itu merupakan balas jasa atas layanan konsultasi teknis yang nyata.

Sebelumnya, Toni Alonso, yang menjabat sebagai pengurus tim cadangan selama 32 tahun, telah memberikan kesaksiannya di hadapan hakim.

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Alonso menjelaskan bahwa penanganan laporan wasit berbeda-beda dari satu pelatih ke pelatih lainnya. Sebagian pelatih seperti Gerard Lopez memanfaatkan dan mengambil keuntungan darinya, sementara yang lain mengabaikannya sama sekali, dengan yang paling utama adalah Luis Enrique, yang hanya berfokus pada hal-hal yang bisa ia kendalikan di dalam lapangan, dengan menganggap bahwa wasit berada di luar jangkauan pengaruhnya.

Sementara itu, hakim Gil menunggu informasi keuangan yang harus dikirimkan Barcelona, berdasarkan permintaan yang diajukan oleh Real Madrid.

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Pada awalnya, hakim menolak permintaan klub asal Madrid itu untuk memperoleh laporan audit dan laporan keuangan periode antara tahun 2010 dan 2021, namun Pengadilan Provinsi Barcelona menerima permintaan tersebut sebagian, yang memberikan dimensi baru berupa ketegangan antara kedua rival tradisional ini.

Dengan tertutupnya pintu kesaksian, kasus Negreira memasuki tahap akhirnya sebelum keputusan penentu. Entah hakim akan yakin bahwa apa yang terjadi tidak lebih dari layanan yang sah, lalu menutup kasus ini, atau ia melihat adanya indikasi yang cukup untuk melimpahkan berkas ke persidangan, skenario yang akan kembali menyulut salah satu kasus paling memecah belah dalam sejarah sepak bola Spanyol.