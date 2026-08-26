Resmi: Pengumuman Daftar Final Kandidat Ketua dan Anggota Federasi Sepakbola Saudi

Komite pemilihan dewan direksi Federasi Sepakbola Arab Saudi untuk periode keenamnya mengumumkan daftar final para kandidat untuk jabatan ketua dan keanggotaan dewan direksi.

Hal tersebut terjadi setelah rampungnya tahapan-tahapan keberatan dan gugatan serta berakhirnya masa yang ditetapkan bagi pengunduran diri para kandidat, sesuai jadwal waktu pemilihan yang diumumkan pada 16 Juli lalu.

Sebelumnya, pada 8 Agustus, komite telah mengumumkan daftar awal para kandidat, yang diikuti dimulainya masa yang ditetapkan untuk mengajukan keberatan dan gugatan ke Pusat Arbitrase Olahraga Saudi selama periode 9 hingga 13 Agustus ini, di mana pusat tersebut menelaah keberatan dan gugatan yang diajukan dan menerbitkan putusan-putusannya terkait hal itu, yang mencakup penerimaannya secara formil dan penolakannya secara materiil, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pusat Arbitrase Olahraga Saudi.

Federasi Sepakbola Arab Saudi menjelaskan dalam pernyataan resmi hari ini, bahwa setelah berakhirnya tahap keberatan dan gugatan, komite menyelesaikan prosedur-prosedur yang ditetapkan dalam jadwal waktu pemilihan, di mana pada kemarin (Selasa) 25 Agustus berakhir masa yang ditetapkan bagi pengunduran diri para kandidat, tanpa komite menerima permohonan pengunduran diri apa pun.

Berdasarkan kewenangan komite pemilihan yang tercantum dalam Pasal (8) Peraturan Pemilihan Federasi Sepakbola Arab Saudi, yang pada ayat (5)-nya menyatakan "pengesahan daftar awal dan final para kandidat untuk jabatan ketua dan keanggotaan dewan direksi setelah dikaji dan dipastikan telah memenuhi seluruh syarat yang tercantum dalam peraturan ini", komite pemilihan Federasi Sepakbola Arab Saudi mengesahkan daftar final para kandidat untuk pemilihan dewan direksi federasi pada periode keenamnya.

Anda dapat mendiskusikan topik dan berita secara lebih mendalam di forum Kooora

Rapat Majelis Umum Luar Biasa Federasi Sepakbola Arab Saudi dijadwalkan digelar pada (Minggu) 30 Agustus di kota Riyadh.

Daftar tersebut memuat Badr bin Sulaiman bin Abdullah Al Ruzaiza untuk jabatan ketua, dan Louai bin Omar bin Awad Mashabi sebagai wakil ketua.

Adapun untuk kursi keanggotaan: Lamia binti Ibrahim bin Abdullah Bahian, Fahd bin Adnan bin Abdulrahman Al Mansour, Salman bin Mut'ib bin Khalid Al Sudairi, Thamer bin Abdullah bin Abdulkarim Al Sa'doun, Omar bin Abdulrahman bin Ali Al Jureisi, Nicholas Arthur Coward, dan Gerard Bernard Rudy.

Perlu diingat bahwa komite sebelumnya telah menggugurkan daftar kandidat kedua yang dipimpin Shaker Al Osaimi secara keseluruhan, karena tidak memenuhi syarat, berdasarkan Pasal (26/4) yang berkaitan dengan rekomendasi; sebab ia mengajukan rekomendasi dari luar klub-klub anggota Majelis Umum, serta Pasal (33/2) Anggaran Dasar, yang berkaitan dengan bahasa Inggris dan ketiadaan pengalaman.

Komite juga menggugurkan daftar ketiga yang dipimpin Khalid Al Ghamdi, setelah pencalonannya untuk jabatan ketua dianggap tidak memenuhi syarat sesuai Pasal (33/2) Anggaran Dasar.

Komite juga menggugurkan Ahmed Al Wadai, setelah pencalonannya untuk jabatan ketua dianggap tidak memenuhi syarat sesuai Pasal (33/2) Anggaran Dasar, sementara anggota lainnya dalam daftarnya diterima.

Demikian pula daftar Fahd Al Ghufaili, setelah pencalonannya untuk jabatan ketua dianggap tidak memenuhi syarat sesuai Pasal (33/2) Anggaran Dasar.

Penggugurannya juga mencakup daftar Hatem Khaimi, setelah komite menganggap pencalonannya untuk jabatan ketua tidak memenuhi syarat sesuai Pasal (33/2) Anggaran Dasar.

Sebelumnya, Yasser Al Misehal telah mengumumkan pengunduran dirinya dari jabatan ketua Federasi Sepakbola Arab Saudi, setelah timnas Arab Saudi tersingkir dari Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko pada fase grup.

Anda dapat mendiskusikan topik dan berita secara lebih mendalam di forum Kooora



