Bintang Prancis Kylian Mbappé berhasil mencetak gol ke gawang Inggris dalam pertandingan antara kedua tim untuk memperebutkan posisi ketiga di Piala Dunia 2026.

Setelah tertinggal 0-4 pada babak pertama, Mbappé memperkecil ketertinggalan dengan mencetak gol pertama Les Bleus pada menit ke-48.

Bradley Barkola mencetak gol kedua, sebelum Mbappé kembali mencetak gol keduanya secara pribadi, sekaligus gol ketiga Les Bleus pada menit ke-66.

Kylian Mbappé pun menambah koleksi golnya menjadi 10 gol, sehingga memuncaki daftar pencetak gol terbanyak Piala Dunia 2026, unggul dua gol dari pesaing terdekatnya, Lionel Messi.

Jaringan "Stats Foot" menyebutkan bahwa Mbappé menjadi pemain pertama yang mencetak 10 gol dalam satu edisi Piala Dunia sejak legenda Jerman Gerd Müller, yang mencetak jumlah yang sama pada Piala Dunia 1970.

Jaringan tersebut menambahkan, “Mbappé kini menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia dengan 22 gol, setelah melampaui rekor yang sebelumnya dipegang oleh Lionel Messi, yang mencetak 21 gol.”

Lembaga tersebut menjelaskan, “Prestasi ini juga membawa kita kembali ke tahun 1970, saat terakhir kali seorang pemain Prancis memimpin daftar pencetak gol terbanyak turnamen tersebut, ketika Just Fontaine mencetak 13 gol.”

Stats Foot menambahkan, “Mbappé telah mencetak 16 gol bersama timnas Prancis pada musim ini, sehingga mencatatkan rekor baru sebagai pemain dengan jumlah gol terbanyak untuk timnas Prancis dalam satu musim, mengungguli Just Fontaine yang mencetak 14 gol pada musim 1957–1958.”