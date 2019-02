Bursa transfer di Inggris boleh saja sudah ditutup tetapi tidak demikian di Tiongkok dan kabar menghebohkan datang setelah Maroune Fellaini dipastikan merapat ke Shandong Luneng.

Sebelumnya Goal mengungkap negosiasi penjualan Fellaini ke Tiongkok sudah berlangsung.

Bintang berusia 31 ini kemudian memasang foto dirinya berada di airport Brussels sebelum terbang dan menyelesaikan kepindahan.

Kesepakatan gagal dituntaskan di periode bursa musim dingin Eropa namun transfer ke Tiongkok masih bisa dilakukan dan Shandong Luneng dipastikan mendapatkan jasa pemain sarat pengalaman ini dengan mahar £10,5 juta.

Wishing you all the best for the future, @Fellaini. A big thank you for everything at #MUFC!