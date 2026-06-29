Klub Manchester City hari ini, Senin, mengumumkan penunjukan Enzo Maresca asal Italia sebagai direktur teknis tim utama sepak bola dengan kontrak berdurasi 3 musim, sehingga ia akan menjabat hingga musim panas 2029, sebuah langkah yang menandai dimulainya babak baru bagi klub Inggris tersebut.

Manchester City, dalam pernyataan resminya, mengatakan bahwa Maresca kembali ke klub untuk ketiga kalinya dalam kariernya, setelah berhasil membangun karier kepelatihan yang gemilang, sekaligus menegaskan keyakinannya terhadap kemampuan pelatih asal Italia tersebut untuk melanjutkan kesuksesan dan mengembangkan proyek teknis tim.

Maresca mengungkapkan kebahagiaannya bisa kembali ke klub tersebut, sambil menegaskan bahwa kesempatan melatih Manchester City merupakan tantangan yang luar biasa baginya, terutama karena ia mengenal klub ini dengan baik dan menyadari besarnya ambisi serta tuntutan yang ada.

Pelatih asal Italia itu menambahkan, hal yang membedakan Manchester City adalah sistem kerja profesional dan stabilitas manajemen, sambil menekankan harapannya untuk memimpin tim meraih lebih banyak gelar dan menampilkan sepak bola yang menghibur yang layak bagi para pendukung klub.

Sementara itu, Ketua Dewan Direksi Manchester City, Khaldoun Al-Mubarak, menegaskan bahwa Maresca memiliki kepribadian, semangat, dan kecerdasan yang diperlukan untuk memimpin tim, sambil mencatat bahwa kembalinya Maresca merupakan langkah yang wajar mengingat pengetahuannya yang mendalam tentang klub serta keselarasan pemikirannya dengan filosofi City.

Sementara itu, CEO klub, Ferran Soriano, menggambarkan pelatih asal Italia tersebut sebagai pilihan utama untuk mengemban tugas ini, menegaskan bahwa pengalaman sebelumnya serta perannya yang berpengaruh selama masa-masa sebelumnya di klub menjadikannya kandidat yang paling tepat untuk memimpin fase berikutnya.

Manchester City berharap kembalinya Enzo Maresca dapat berkontribusi dalam memperkuat kesuksesan tim selama tahun-tahun mendatang, melalui upaya terus bersaing memperebutkan gelar domestik dan kontinental serta memperkuat identitas permainan menyerang yang menjadi ciri khas klub dalam beberapa tahun terakhir.