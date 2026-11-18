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Era baru dimulai di Manchester United pada Rabu (hari ini) setelah pelatih asal Argentina, Mauricio Pochettino, tiba di kota Manchester.

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Pochettino mengunggah foto udara kota Manchester di akun Instagram miliknya, menandai berakhirnya perjalanan selama tujuh jam dari Cincinnati. Unggahan itu tampak seperti pengumuman resmi dimulainya sebuah era baru.

Sementara itu, surat kabar "The Sun" melaporkan pada Rabu (hari ini) bahwa Manchester United telah mengonfirmasi kepergian lima anggota staf kepelatihan.

Manchester United tengah mengosongkan ruang staf untuk memberi tempat bagi tim setia Mauricio Pochettino, yang ikut bersamanya dalam kepindahannya ke klub dari timnas Amerika Serikat.

Sejumlah anggota tim staf Michael Carrick kini harus mencari pekerjaan baru.

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Di antara sosok yang pergi adalah pelatih Jonny Evans, yang sebelumnya pernah melatih tim tiga kali di Liga Primer Inggris.

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Pemain berusia 38 tahun itu bekerja sebagai asisten Carrick selama masa jabatannya, setelah sebelumnya mengemban peran tersebut mendampingi pelatih interim Darren Fletcher.

Sebagai pemain, Evans meraih gelar Liga Primer Inggris pada musim 2008/09, 2010/11, dan 2012/13 di bawah asuhan Sir Alex Ferguson, sebelum memperkuat West Brom dan Leicester.

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Steve Holland, mantan asisten pelatih timnas Inggris, juga meninggalkan jabatannya setelah baru 11 bulan bertugas, karena ia ditunjuk pada Januari lalu.

Mantan bek Newcastle dan Real Madrid, Jonathan Woodgate, ikut menyusul Carrick meninggalkan tim. Keduanya juga pernah bekerja sama saat sang legenda Manchester United berada di Middlesbrough.

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Travis Binnion, mantan pelatih kepala tim U-21, meninggalkan posisinya sebagai pelatih tim utama setelah lima tahun berkarier di klub.

Terakhir, mantan kiper Burnley, Craig Mawson, meninggalkan jabatannya sebagai pelatih kiper.

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Mawson telah bekerja di klub di bawah setiap pelatih Manchester United sejak era Ole Gunnar Solskjaer.

Dalam pernyataan yang mengumumkan kepergian mereka, klub menulis: "Kami ingin berterima kasih kepada kelompok ini atas komitmen penuh, dedikasi, dan profesionalisme mereka, serta mendoakan yang terbaik bagi mereka semua di masa depan."

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Klub kini melangkah ke arah baru di bawah kepemimpinan pelatih asal Argentina, Pochettino, yang tiba di Carrington pada Rabu untuk mulai menerapkan sistem barunya.

Tugas Mendesak Menanti Pochettino

Pochettino yang berusia 54 tahun tidak punya banyak waktu untuk beradaptasi dengan lingkungan barunya. Laga tandang krusial di Liga Primer Inggris melawan Liverpool sudah menantinya pada Minggu mendatang, sebagai ujian sesungguhnya yang pertama baginya sebagai nakhoda tim.

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Manchester United mengumumkan penunjukan Pochettino pada Jumat lalu, menyusul pemecatan Michael Carrick. Sang pelatih menunda kedatangannya untuk memimpin timnas Amerika Serikat dalam dua laga perempat final CONCACAF Nations League, sebelum berpamitan dengan para pemain dan bertolak ke Inggris.

Fokus Pochettino harus segera beralih dari sepak bola internasional ke kesibukan mengelola klub sehari-hari, di mana setiap langkahnya akan menjadi sorotan, sementara tim membutuhkan perubahan mendasar dan cepat dalam hal performa maupun hasil.