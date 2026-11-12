Resmi, Manchester United memecat Carrick. Pochettino selangkah lagi menjadi pelatih Manchester United

Kini resmi, Manchester United telah memecat Michael Carrick. Carrick, kelahiran 1981 dan mantan pemain Manchester United pada 2006 hingga 2018, menangani tim tersebut sejak 26 Januari 2026. Kabar ini lebih dulu dilaporkan pada pagi hari oleh Fabrizio Romano, lalu dikonfirmasi lewat pengumuman resmi klub. Setelah membawa tim lolos ke Liga Champions musim lalu, Carrick menjalani awal musim 2026/27 yang sangat buruk: setelah 10 pertandingan Liga Primer, Manchester United berada di posisi ketiga dari bawah dengan delapan poin.

POCHETTINO KIAN DEKAT

Dalam beberapa jam terakhir, Mauricio Pochettino semakin dijagokan untuk menggantikan Carrick. Ia saat ini melatih tim nasional Amerika Serikat dan pernah menangani Espanyol, Southampton, Tottenham, Paris Saint-Germain, serta Chelsea.

Manchester United telah mencapai kesepakatan lisan pada prinsipnya dengan Pochettino untuk menjadi pelatih baru tim utama. Negosiasi dengan Federasi AS sedang berlangsung agar kepindahan ini dapat dilanjutkan, mengingat adanya klausul pelepasan senilai 10 juta dolar.