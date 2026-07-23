Elliot Anderson resmi menjadi pemain Manchester City. Gelandang berusia 23 tahun itu didatangkan dari Nottingham Forest dengan nilai sekitar 135 juta euro dan menandatangani kontrak hingga pertengahan 2031 di Etihad Stadium.

Transfer ini memang sudah santer beredar, tetapi kini telah resmi rampung. Anderson dalam beberapa pekan terakhir tampil di Piala Dunia bersama Inggris, di mana ia berhasil finis di posisi ketiga. Kini fokusnya bisa sepenuhnya tertuju pada petualangan baru bersama Manchester City.

“Manchester City adalah salah satu klub terbesar di dunia dan skuad yang mereka miliki luar biasa - di setiap posisi mereka mempunyai kualitas yang sangat besar. Begitu saya mendengar bahwa mereka menginginkan saya, saya langsung bertekad untuk mewujudkan kepindahan ini. Sebagai pesepakbola, Anda ingin menguji diri di level setinggi mungkin. Di City, saya mendapatkan kesempatan itu,” kata Anderson melalui kanal resmi klub.

“Dari luar, Anda bisa melihat bahwa City adalah klub yang merawat para pemainnya dengan baik dan menawarkan lingkungan yang sempurna untuk mengeluarkan kemampuan terbaik dari diri Anda. Kesuksesan yang telah diraih klub ini dan cara mereka bermain dalam sepuluh hingga lima belas tahun terakhir sungguh luar biasa. Ini adalah sebuah kehormatan bagi saya karena mendapat kesempatan untuk menjadi bagian dari itu.”

“Setelah liburan saya, saya bertekad untuk berjuang masuk ke dalam tim. Ini adalah klub yang dibangun untuk memenangkan trofi dan bersaing di level paling tinggi dalam sepakbola. Itu adalah sesuatu yang menarik bagi setiap pesepakbola. Saya sangat senang mendapatkan kesempatan ini dan saya bertekad untuk membalas kepercayaan yang telah diberikan Manchester City kepada saya,” tutup Anderson.

Direktur Sepakbola Hugo Viana wajar saja merasa gembira dengan kedatangan pemain Inggris itu. “Elliot saat ini adalah salah satu talenta gelandang muda terbesar di sepakbola dunia. Dia membawa energi, etos kerja yang luar biasa, dan memiliki kemampuan umpan yang sangat istimewa. Perkembangannya dalam beberapa tahun terakhir sangat mengesankan dan menegaskan ambisinya untuk menjadi pemain terbaik yang mungkin bisa ia capai.”

Anderson langsung menjadi pembelian termahal sepanjang sejarah Manchester City. Jack Grealish memegang status itu sejak 2022, setelah transfer senilai 117,5 juta. Kedatangan Anderson kemungkinan menjadi kabar buruk bagi Tijjani Reijnders, meski masih harus ditunggu seperti apa rencana pelatih baru Enzo Maresca.