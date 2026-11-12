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Lionel Scaloni resmi memastikan masa depannya bersama Argentina dengan menandatangani perpanjangan kontrak bersejarah yang akan membuatnya memimpin tim nasional hingga Piala Dunia 2030. Kesepakatan baru itu mengukuhkan statusnya sebagai sosok legendaris dalam sepakbola Amerika Selatan setelah periode kesuksesan yang belum pernah terjadi sebelumnya di panggung dunia.

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Perpanjangan kontrak bersejarah bagi pelatih juara Piala Dunia

Asosiasi Sepak Bola Argentina (AFA) mengonfirmasi bahwa Scaloni akan tetap memimpin tim nasional selama empat tahun lagi. Sejak mengambil alih pada 2018, pelatih berusia 48 tahun itu telah mengubah Argentina menjadi kekuatan dominan. Masa kepelatihannya ditandai dengan berbagai gelar, termasuk Piala Dunia 2022 di Qatar, dua gelar Copa America, dan trofi Finalissima.

“Kami secara resmi mengumumkan perpanjangan kontrak ‘Gringo’ Lionel Scaloni dan staf pelatihnya untuk periode 2027-2030 sebagai pemimpin tim nasional Argentina. Ini momen yang membahagiakan bagi semua anggota Komite Eksekutif AFA, serta seluruh rakyat Argentina. Ini pengumuman penting. Dengan delapan tahun pertama dan tambahan perpanjangan empat tahun ini, ia akan menjadi pelatih yang memimpin tim di Piala Dunia terbanyak bagi asosiasi ini. Ia akan bertanggung jawab memimpin tim dalam tiga edisi Piala Dunia,” kata presiden AFA Claudio ‘Chiqui’ Tapia saat pengumuman tersebut, seperti dilaporkan ESPN.

Melewati keraguan dan kehilangan pribadi

Keputusan untuk bertahan itu diambil setelah pelatih berusia 48 tahun tersebut melalui masa perenungan. Ia sempat menimbulkan keraguan tentang masa depannya setelah mengaku membutuhkan waktu untuk “mengevaluasi” delapan tahun masa kepelatihannya menyusul kekecewaan akibat final Piala Dunia baru-baru ini. Menariknya, menangani Argentina merupakan pengalaman pertama mantan pemain Deportivo, Lazio, dan West Ham itu sebagai pelatih kepala tim senior. Sebelumnya, ia hanya pernah bekerja sebagai asisten Jorge Sampaoli di Piala Dunia 2018 di Rusia.

Berbicara kepada media setelah kabar itu tersiar, Scaloni berterima kasih kepada federasi atas kegigihan dan kepercayaan mereka kepada stafnya. Ia mengatakan, “Saya senang. Meski saat ini saya sedang menghadapi masa sulit secara pribadi, ini memberi saya rasa puas. Inilah yang kami semua inginkan. Kami masih berada di posisi yang sama seperti pada hari pertama, dengan antusiasme dan tekad yang sama seperti biasanya. Jika tidak, mustahil saya berada di sini.”

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Masa kepelatihan dengan rekor gemilang berlanjut

Statistik Scaloni sejak ditunjuk sebagai pengganti Sampaoli sungguh luar biasa. Dalam 107 pertandingan sebagai pelatih, ia mencatatkan 79 kemenangan, 18 hasil imbang, dan hanya 10 kekalahan.

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Di bawah arahannya, Argentina produktif mencetak gol, dengan 231 gol, sekaligus memiliki pertahanan kokoh yang hanya kebobolan 57 gol. Pencapaiannya juga mencakup rekor tak terkalahkan dalam 36 pertandingan antara Juli 2019 dan November 2022.

Tantangan mendatang menanti

Ke depan, sang pelatih menghadapi tugas berat untuk mengembangkan tim di era baru. Siklus Piala Dunia 2030 akan menjadi yang pertama dalam dua dekade tanpa kehadiran Lionel Messi, yang mengakhiri karier legendarisnya bersama tim nasional pada awal tahun ini. Scaloni akan bertugas mengidentifikasi dan memadukan generasi talenta berikutnya agar Argentina tetap berada di puncak sepak bola dunia.

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Untuk saat ini, fokus staf pelatih kembali tertuju ke lapangan. Argentina dijadwalkan memainkan laga persahabatan melawan Uruguay pada Jumat dan Costa Rica pada Selasa depan.