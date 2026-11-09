Liga Sepakbola Profesional Saudi secara resmi mengumumkan pengesahan jadwal terbaru untuk kompetisi Liga Roshn, dan mengungkap jadwal pertandingan untuk pekan ketiga belas hingga kedua puluh satu, yang akan berlangsung pada periode 26 November 2026 hingga 30 Januari 2027, di samping menetapkan jadwal sejumlah laga tertunda yang dinanti para suporter.

Pengumuman ini hadir untuk menetapkan jadwal yang jelas bagi serangkaian pertandingan besar dalam beberapa pekan mendatang, dipimpin oleh El Clasico antara Al Ahli dan Al Nassr, laga Al Hilal versus Al Riyadh dan Al Ittihad versus Al Shabab, selain derbi Jeddah antara Al Ittihad dan Al Ahli, serta laga puncak Al Hilal versus Al Nassr pada 1 Januari mendatang.

El Clasico Al Ahli dan Al Nassr: Dijadwalkan 20 November

Liga memutuskan menggelar laga Al Ahli versus Al Nassr yang tertunda dari pekan kesembilan pada Jumat 20 November ini, sehingga para suporter akan menantikan salah satu pertandingan paling menonjol musim ini dalam 12 hari ke depan, mengingat pentingnya laga ini bagi kedua tim dan ambisi mereka untuk bersaing memperebutkan posisi papan atas.

Al Ittihad dan Al Ahli: Derbi Jeddah Kian Dekat

Para suporter sepakbola Saudi menanti derbi Jeddah antara Al Ittihad dan Al Ahli, yang tinggal berjarak 32 hari dari jadwalnya sesuai jadwal yang diumumkan, dalam laga yang mengandung arti khusus bagi kedua tim, mengingat sifat persaingan historis di antara keduanya dan pengaruh hasilnya terhadap jalannya musim.

Al Hilal dan Al Ittihad Menghadapi Dua Ujian di Desember

Liga menetapkan Senin 21 Desember mendatang sebagai jadwal laga Al Riyadh versus Al Hilal dan Al Ittihad versus Al Shabab, yang merupakan dua laga tertunda dari pekan kesembilan, sehingga keempat tim kembali menuntaskan pertandingan mereka sesuai jadwal yang direvisi, pada waktu di mana pentingnya meraup poin kian meningkat seiring kemajuan kompetisi liga.

Derbi Riyadh: Al Hilal dan Al Nassr pada 1 Januari

Adapun laga puncak Al Hilal versus Al Nassr dalam kompetisi pekan ketujuh belas, telah diputuskan digelar pada Jumat 1 Januari 2027 di stadion Al Awwal Park, sehingga para suporter akan menantikan laga baru antara kedua rival di awal tahun, dalam salah satu babak paling menonjol di paruh kedua musim.

Dengan demikian, Liga Sepakbola Profesional Saudi telah menetapkan jadwal pekan ke-13 hingga ke-21, di samping pertandingan-pertandingan yang tertunda, sehingga peta kompetisi pada periode yang membentang dari akhir November hingga akhir Januari menjadi jelas, di tengah penantian terhadap sejumlah laga yang mungkin berdampak langsung pada perebutan puncak klasemen dan posisi papan atas.