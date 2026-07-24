Resmi, Klopp adalah pelatih tim nasional Jerman yang baru. Namun ia memperingatkan: "Jangan ada serangan pribadi atau saya pergi"

Jerman resmi menunjuk Jurgen Klopp: ia akan menjadi pelatih tim nasional hingga Piala Dunia 2030, yang akan digelar di Spanyol, Portugal, dan Maroko.





"Ini merupakan puncak ideal dari karier saya, kehidupan saya, kehidupan profesional saya. Saya akan mencurahkan seluruh energi saya untuk tugas ini", jelas sang pelatih dalam konferensi pers. Lalu ia langsung memperjelas situasinya: "Ini adalah kehormatan yang sangat besar dan saya akan dibayar sangat baik untuk ini, tetapi pada hari kalian mengatakan bahwa kalian tidak menginginkan saya lagi, saya akan pergi, tanpa meminta pesangon. Jika Federasi mengatakan 'kami tidak ingin melanjutkan seperti ini', saya akan pergi. Jika kalian berperilaku buruk dan tidak membiarkan keluarga saya tenang, saya juga akan pergi dalam kasus itu".

Mantan pelatih Liverpool itu kemudian meminta bantuan semua pihak, termasuk media: "Dalam perjalanan yang akan kami jalani, kami juga membutuhkan kalian: akan penting jika ke depannya, dalam cara menceritakan berbagai hal, ada ketepatan yang lebih besar dan penilaian yang terlalu cepat dihindari".