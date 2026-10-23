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Resmi: Kejutan yang Mengacaukan Perhitungan PSG dan Mengancam Absennya Para Bintang di Gala Ballon d'Or

Paris Saint-Germain vs Lyon
Paris Saint-Germain
Lyon
Ligue 1
Prancis

Pukulan tak terduga bagi Paris Saint-Germain yang menghadirkan kembali pemandangan tahun lalu

Demonstrasi yang diperkirakan akan terjadi di ibu kota Prancis, Paris, menyebabkan perubahan jadwal pertandingan yang dinanti antara Paris Saint-Germain dan Lyon pada pekan kedelapan Liga Prancis, setelah otoritas kompetisi mengumumkan penundaan laga ke hari Senin, alih-alih menggelarnya lusa pada hari Minggu di Stadion "Parc des Princes", atas permintaan pihak keamanan.

Keputusan ini datang sepekan setelah demonstrasi 17 Oktober, yang diikuti ratusan ribu orang di sejumlah kota di Prancis, di tengah prediksi akan terjadinya mobilisasi massa dalam jumlah besar pada aksi baru yang dijadwalkan berlangsung Sabtu, 24 Oktober.

Pihak berwenang berupaya memperkuat langkah-langkah keamanan, terutama setelah terjadinya tindak kekerasan dan penjarahan toko di sejumlah kota besar selama protes sebelumnya, meski sebagian besar aksi berlangsung damai.

Jean-Didier Berger, Menteri Delegasi pada Kementerian Dalam Negeri, mengumumkan bahwa jumlah personel keamanan yang dikerahkan akan lebih besar 20% dibandingkan dengan langkah-langkah sebelumnya.

Pertandingan berikutnya
PSG

PSG

Ligue 1

25 Okt 2026

OL

OL

Hal ini menyebabkan perlunya mobilisasi pasukan keamanan dalam jumlah besar, terutama di ibu kota, yang mendorong kepolisian Paris mengambil keputusan untuk menunda laga.

Meski Liga Sepak Bola Profesional Prancis tidak mendukung perubahan jadwal pertandingan, keputusan akhir tetap berpihak kepada otoritas keamanan.

Berbenturan dengan malam Ballon d'Or

Dampak keputusan ini tidak hanya sebatas perubahan jadwal pertandingan, tetapi juga menempatkannya pada waktu yang bersamaan dengan gelaran acara Ballon d'Or 2026, yang dijadwalkan berlangsung di London pada hari Senin, sebuah ironi yang mungkin membuat sejumlah bintang Paris Saint-Germain tidak bisa mengikuti acara tersebut karena kewajiban di lapangan.

Perhatian tertuju pada sejumlah pemain tim Paris yang menjadi kandidat peraih penghargaan, di antaranya Khvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembele, Vitinha, dan lainnya, mengingat bintang asal Georgia itu tengah mengalami cedera ligamen anterior.

Kebetulan ini mengingatkan kembali pada apa yang terjadi tahun lalu, ketika hujan deras di wilayah Bouches-du-Rhone menyebabkan penundaan pertandingan Olympique Marseille melawan Paris Saint-Germain, yang berakhir dengan kemenangan Marseille 1-0, sehingga laga digelar di Stadion Velodrome bertepatan dengan acara Ballon d'Or 2025, yang pada acara itu Dembele dinobatkan sebagai peraih penghargaan.

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
LyonLyonOL
7421135+814
M
K
M
S
M
2
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
7421149+514
M
M
M
M
K
3
Paris FCParis FCPAR
7421127+514
M
K
M
S
M
4
LilleLilleLIL
7421105+514
S
M
K
M
M
5
MonacoMonacoASM
7421106+414
K
S
M
S
M
6
RennesRennesREN
74121514+113
K
M
K
M
M
7
LorientLorientFCL
732276+111
M
M
K
S
M
8
LensLensRCL
73131411+310
M
M
K
S
K
9
MarseilleMarseilleOM
73041410+49
M
M
K
K
K
10
BrestBrestB29
72321310+39
S
M
K
K
M
11
ToulouseToulouseTFC
72321211+19
M
S
M
S
K
12
AuxerreAuxerreAJA
73041117-69
M
K
M
M
K
13
NiceNiceNCE
722369-38
K
M
M
K
S
14
StrasbourgStrasbourgSTR
72141215-37
K
K
K
S
M
15
AngersAngersSCO
7214915-67
K
K
M
S
K
16
Le MansLe MansLEM
71331015-56
K
K
M
S
S
17
TroyesTroyesTRO
7115516-114
K
K
K
K
K
18
Le HavreLe HavreLEH
7025511-62
K
K
K
S
K
Liga Champions
Kualifikasi Liga Champions
Liga Europa
Lolos ke Liga Konferensi Europa
Play-off degradasi
Degradasi

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