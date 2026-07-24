Resmi: Jadwal Pertandingan Liga Roshn Diumumkan, Termasuk Waktu Laga-laga Puncak

Secara resmi, Liga Sepakbola Profesional Arab Saudi mengumumkan jadwal pertandingan Liga Roshn Saudi musim 2026-2027, yang bergulir mulai 13 Agustus 2026 dan berakhir pada 29 Mei 2027, dengan keikutsertaan 18 tim yang akan menjalani 306 pertandingan yang terbagi ke dalam 34 pekan.

Pengumuman jadwal musim ini datang setelah serangkaian pertemuan dan lokakarya yang digelar liga bersama perwakilan klub, dengan tujuan memaparkan mekanisme penyusunan jadwal serta kalender olahraga, sekaligus memberi kesempatan kepada seluruh klub untuk menyampaikan catatan dan permintaan mereka terkait urutan pertandingan serta jadwalnya, sebelum versi final disahkan.

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Dalam menyusun jadwal, liga mempertimbangkan kalender istimewa yang akan dijalani musim depan, mengingat keikutsertaan delapan klub Arab Saudi di empat turnamen luar negeri, bersamaan dengan periode jeda internasional milik Federasi Sepakbola Internasional dan agenda-agenda Timnas Arab Saudi, ditambah dengan status Kerajaan sebagai tuan rumah Piala Asia 2027, yang menghadirkan tantangan besar dalam proses pembagian pertandingan dan penataan jadwalnya.

Pertandingan Pekan Pertama

Kamis 13/8

Abha × Al Hazm (pukul 19.15) - Abha

Al Shabab × Al Qadsiah (pukul 21.00) - Riyadh

Al Diriyah × Al Ahli (pukul 21.00) - Riyadh

Jumat 14/8

Neom × Al Feiha (pukul 19.50) - Tabuk

Al Hilal × Al Faisaly (pukul 21.00) - Riyadh

Al Ettifaq × Al Riyadh (pukul 21.00) - Dammam

Sabtu 15/8

Al Taawoun × Al Khaleej (pukul 19.15) - Buraidah

Al Ittihad × Al Kholood (pukul 21.00) - Jeddah

Al Nassr × Al Fateh (pukul 21.00) - Riyadh

Derby Ibu Kota (Al Hilal × Al Nassr)

Pertandingan leg pertama: Pekan 17 (Al Hilal × Al Nassr)

Pertandingan leg kedua:Pekan 34 dan terakhir (Al Nassr × Al Hilal)

Derby Laut / Jeddah (Al Ittihad × Al Ahli)

Pertandingan leg pertama: Pekan 15 (Al Ittihad × Al Ahli)

Pertandingan leg kedua:Pekan 32 (Al Ahli × Al Ittihad)

El Clasico (Al Hilal × Al Ittihad)

Pertandingan leg pertama: Pekan 8 (Al Ittihad × Al Hilal)

Pertandingan leg kedua:Pekan 25 (Al Hilal × Al Ittihad)