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Argentina v Switzerland: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
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Resmi: Harga Tiket Laga Terakhir Messi Bersama Argentina Ditetapkan

Argentina
L. Messi
L. Scaloni
Argentina

Tarian Terakhir

Lionel Messi bersiap menjalani menit-menit terakhirnya bersama timnas Argentina. Setelah pengumuman pensiunnya dari sepak bola internasional, sang pelatih Lionel Scaloni memanggil pemain peraih Ballon d'Or sebanyak delapan kali itu untuk menjalani satu pertandingan terakhir bersama "La Albiceleste" melawan Benin pada 6 Oktober mendatang di Stadion Monumental.

Federasi Sepak Bola Argentina mengungkapkan harga tiket untuk pertandingan terakhir Messi di level internasional, yang berkisar antara 52 hingga 278 euro tergantung kategori.

Situs Prancis "Foot Mercato" menyebutkan bahwa penjualan tiket akan dimulai pada Selasa, 22 September, pukul 6 sore, di situs web resmi federasi.

Tiket akan dijual dengan berbagai harga, seperti 104, 185, dan 260 euro, sementara anak-anak dapat menyaksikan pertandingan terakhir Messi bersama Argentina hanya dengan 17 euro.

Pada kesempatan ini, Federasi Sepak Bola Argentina mengundang para juara Piala Dunia 2022 untuk mendampingi mantan kapten mereka selama pertandingan perpisahan ini.

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