Asosiasi Sepak Bola Mesir menerima keputusan komite disiplin Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) mengenai sanksi yang dijatuhkan kepada Hossam Hassan, pelatih kepala timnas Mesir, Ibrahim Hassan, manajer timnas, serta pemain Mostafa Zico, yang mencakup larangan tampil selama 3 pertandingan untuk masing-masing dari duo Hassan, sementara Zico diputuskan dilarang tampil selama 5 pertandingan.

Asosiasi Sepak Bola Mesir menegaskan dalam pernyataan resmi bahwa pihaknya telah mengajukan permohonan resmi kepada komite disiplin FIFA untuk memperoleh alasan dan pertimbangan terperinci yang menjadi dasar dikeluarkannya keputusan tersebut, sebagai langkah awal untuk mengkajinya dan mengevaluasi posisi hukum setiap kasus.

Asosiasi Sepak Bola Mesir melalui langkah ini bertujuan menentukan jalur hukum yang tepat untuk menangani sanksi yang dijatuhkan, sebagai persiapan untuk mengambil langkah banding sesuai dengan regulasi yang berlaku, dalam upaya mengubah keputusan yang dijatuhkan terhadap pelatih kepala, manajer timnas, dan pemain Mostafa Zico.

Sanksi terhadap ketiganya dijatuhkan akibat pernyataan-pernyataan yang menyusul peristiwa dalam pertandingan Mesir melawan Argentina di Piala Dunia 2026 yang berakhir dengan kekalahan Mesir 3-2 di babak 16 besar, di mana FIFA dan para wasit dituduh membantu Argentina.

Berdasarkan sanksi ini, ketiganya akan absen dalam dua pertandingan melawan Malawi pada bulan November mendatang di kualifikasi Piala Afrika 2027, ditambah absennya pasangan tersebut dari pertandingan pertama timnas Mesir pada bulan Maret 2027 mendatang melawan Angola.

Sementara itu, Zico akan terus absen dari timnas Mesir hingga bulan Juni mendatang, yang berarti ia absen dari 4 pertandingan tersisa dari kualifikasi Piala Afrika 2027, ditambah satu pertandingan lainnya.







