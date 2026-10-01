Resmi: Fenerbahce Umumkan En-Nesyri Lolos dari Krisis

Klub Turki Fenerbahçe mengumumkan telah lolos dari krisis yang menerpa mereka selama periode terakhir, akibat mantan bintang asal Maroko mereka, Youssef En-Nesyri, yang kini menjadi penyerang Al Ittihad Saudi.

Fenerbahçe mengatakan, pada hari Kamis ini, bahwa sanksi yang dijatuhkan Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) kepada mereka pekan lalu telah dicabut, yakni sanksi berupa larangan merekrut pemain baru selama 3 periode transfer.

Sanksi tersebut dijatuhkan karena keterlambatan Fenerbahçe dalam membayar salah satu cicilan dalam transfer Youssef En-Nesyri dari Sevilla, pada musim panas 2024, dengan nilai 19,5 juta euro, serta tuntutan klub Spanyol itu atas nilai cicilan baru sebelum jatuh temponya.

Klub Turki itu sebelumnya menegaskan bahwa sanksi tersebut bersifat sementara dan akan hilang begitu jumlah yang dituntut dibayarkan, dan hal itu memang benar terjadi, sehingga mereka dapat merekrut pemain baru tanpa batasan apa pun mulai Januari mendatang.

Penyerang asal Maroko itu bermain untuk Fenerbahçe selama satu setengah musim, dari musim panas 2024 hingga musim dingin 2026, dan selama itu ia menjalani 79 pertandingan bersama klub, dengan mencetak 38 gol serta menyumbang 8 assist.

En-Nesyri meninggalkan klub Turki itu pada periode transfer musim dingin lalu, untuk bergabung dengan Al Ittihad, dalam transfer yang bernilai 15 juta euro, menurut laporan sejumlah media.