Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
Al Ittihad v Al Fayha: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Diterjemahkan oleh

Resmi: Fenerbahce Umumkan En-Nesyri Lolos dari Krisis

Transfers
Y. En-Nesyri
Al Ittihad
Fenerbahce
Sevilla
Morocco
Saudi Pro League
Super Lig
LaLiga
Maroko
Arab Saudi
Turki
Spanyol

Striker Maroko itu menyeret klub Turki ke dalam masalah

Klub Turki Fenerbahçe mengumumkan telah lolos dari krisis yang menerpa mereka selama periode terakhir, akibat mantan bintang asal Maroko mereka, Youssef En-Nesyri, yang kini menjadi penyerang Al Ittihad Saudi.

Fenerbahçe mengatakan, pada hari Kamis ini, bahwa sanksi yang dijatuhkan Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) kepada mereka pekan lalu telah dicabut, yakni sanksi berupa larangan merekrut pemain baru selama 3 periode transfer.

Sanksi tersebut dijatuhkan karena keterlambatan Fenerbahçe dalam membayar salah satu cicilan dalam transfer Youssef En-Nesyri dari Sevilla, pada musim panas 2024, dengan nilai 19,5 juta euro, serta tuntutan klub Spanyol itu atas nilai cicilan baru sebelum jatuh temponya.

Klub Turki itu sebelumnya menegaskan bahwa sanksi tersebut bersifat sementara dan akan hilang begitu jumlah yang dituntut dibayarkan, dan hal itu memang benar terjadi, sehingga mereka dapat merekrut pemain baru tanpa batasan apa pun mulai Januari mendatang.

Penyerang asal Maroko itu bermain untuk Fenerbahçe selama satu setengah musim, dari musim panas 2024 hingga musim dingin 2026, dan selama itu ia menjalani 79 pertandingan bersama klub, dengan mencetak 38 gol serta menyumbang 8 assist.

En-Nesyri meninggalkan klub Turki itu pada periode transfer musim dingin lalu, untuk bergabung dengan Al Ittihad, dalam transfer yang bernilai 15 juta euro, menurut laporan sejumlah media.

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google