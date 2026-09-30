Dalam pukulan telak dan belum pernah terjadi sebelumnya dari dalam negara tuan rumah markas Federasi Sepak Bola Internasional, Asosiasi Sepak Bola Swiss mengumumkan penarikan dukungan penuhnya terhadap pencalonan Gianni Infantino untuk masa jabatan baru sebagai presiden FIFA, sekaligus melancarkan kritik keras terhadap cara ia mengelola dan menata pemerintahan olahraga tersebut.

Komite Pusat Asosiasi Sepak Bola Swiss, dalam sebuah pernyataan pers resmi, mengumumkan penarikan kembali sikap sebelumnya yang mereka sampaikan pada Juni lalu untuk mendukung kandidat berkebangsaan Italia-Swiss itu, seraya menegaskan bahwa mereka tidak akan mendukungnya dalam pemilihan presiden mendatang.

Asosiasi Sepak Bola Swiss menjelaskan bahwa keputusan itu diambil "setelah evaluasi menyeluruh terhadap perkembangan yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir", seraya menambahkan: "Menurut pandangan kami, sejumlah peristiwa memunculkan pertanyaan mendasar tentang kepemimpinan, tata kelola, transparansi, dan proses pengambilan keputusan di dalam FIFA".

Pernyataan itu secara khusus menyinggung "persoalan yang terkait dengan kejelasan aturan dan integritas kompetisi dalam kasus Balogun", merujuk pada peristiwa pembatalan kartu merah pemain Amerika Serikat tersebut oleh Infantino sebelum pertandingan babak 16 besar pada Piala Dunia terakhir, langkah yang memicu kontroversi luas soal campur tangan presiden dalam keputusan teknis.









Tuntutan transparansi dan akuntabilitas

Dalam pernyataannya, Asosiasi Sepak Bola Swiss menyerukan transparansi yang lebih besar, seraya menegaskan: "Bagi kami, kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi efektif dari badan-badan yang berwenang, sebagaimana diatur dalam statuta, merupakan syarat mendasar untuk membangun kepercayaan terhadap pengelolaan sepak bola internasional dan integritas FIFA".

Di sisi lain, Peter Knäbel, presiden Asosiasi Sepak Bola Swiss, mengatakan bahwa ia mengharapkan kepemimpinan FIFA menghormati standar tertinggi transparansi, keterlacakan, dan akuntabilitas institusional, seraya menekankan bahwa ia "tidak dapat menanggung tanggung jawab untuk terus mendukung pencalonan Gianni Infantino".

Meski pernyataan itu keras, Asosiasi Sepak Bola Swiss menegaskan bahwa pihaknya menyadari tanggung jawab khususnya sebagai asosiasi negara tuan rumah markas FIFA, dan bahwa mereka akan terus menyerukan "transparansi, struktur yang tepercaya, proses pengambilan keputusan yang berlandaskan aturan, serta penguatan komunitas sepak bola internasional yang bersatu dan beretika".







