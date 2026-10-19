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Resmi: Federasi Portugal Menjatuhkan Sanksi Larangan Bermain dan Denda kepada Ronaldo

C. Ronaldo
Al Nassr FC
Portugal
UEFA Nations League A
Portugal
Arab Saudi

Apakah Sang Don Akan Kembali Bermain di Level Internasional?

mengumumkan Federasi Sepak Bola Portugal sanksi untuk sang bintang Cristiano Ronaldo, setelah ia meninggalkan pemusatan latihan timnas Portugal pada periode jeda internasional.

Federasi Portugal menjatuhkan sanksi kepada Ronaldo berupa larangan selama 30 hari, serta denda sebesar 255 euro, karena ia meninggalkan pemusatan latihan timnas di Denmark pada periode jeda internasional terakhir.

Menurut keputusan tersebut, sanksi itu tidak akan menghalangi Ronaldo untuk tampil dalam dua pertandingan mendatang timnas Portugal, melawan Denmark pada 14 November, dan Wales pada 17 November, karena kapten Portugal itu meninggalkan pemusatan latihan timnas pada 30 September lalu.

Berdasarkan peraturan disiplin Federasi Sepak Bola Portugal, Ronaldo terancam sanksi yang berkisar antara larangan selama satu bulan hingga enam bulan, di samping denda finansial, tetapi pada akhirnya ia mendapat hukuman minimal, yakni larangan selama 30 hari.

Teks Sanksi

Adapun teks keputusan selengkapnya berbunyi sebagai berikut: "Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas serta dasar-dasar yang telah dijelaskan, Dewan Disiplin, Divisi Amatir, Federasi Sepak Bola Portugal, dalam perkara ini, memutuskan untuk menilai tuduhan tersebut sepenuhnya berdasar, dan berdasarkan hal itu, menyatakan terdakwa Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro bersalah atas pelanggaran disiplin yang diatur dan dikenai sanksi berdasarkan ayat pertama Pasal 160 peraturan disiplin Federasi Sepak Bola Portugal, dalam satu peristiwa dan secara sengaja."

Ia menambahkan: "Berdasarkan hal itu, diputuskan untuk menjatuhkan sanksi larangan selama 30 hari, di samping denda finansial sebesar 2,5 unit akuntansi, atau setara dengan 255 euro (dua ratus lima puluh lima euro)."

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