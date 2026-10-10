Komite Disiplin Federasi Sepak Bola Portugal mengumumkan pembukaan proses disipliner terhadap Cristiano Ronaldo, kapten tim nasional, menyusul kepergiannya dari pemusatan latihan selama periode jeda internasional lalu, 24 jam sebelum laga menghadapi Denmark.

Komite tersebut juga mengungkapkan keputusan untuk menangguhkan sementara kapten Al Nassr Saudi secara tidak otomatis, serta mengklasifikasikan kasus ini sebagai "mendesak", yang merupakan sanksi resmi pertama hingga penyelidikan selesai dan sanksi final diumumkan.

Federasi Portugal menjelaskan, dalam pernyataan resmi, sebagaimana dilansir surat kabar Portugal "A Bola", pada hari Sabtu, bahwa keputusan tersebut diambil berdasarkan pertimbangan yang dikeluarkan oleh divisi non-profesional pada hari Jumat kemarin, dengan tujuan memverifikasi sejauh mana terdapat pelanggaran disiplin dalam peristiwa yang dilaporkan pada hari Rabu lalu.

Pernyataan itu menunjukkan bahwa Ronaldo, yang berusia 41 tahun, memang sudah dikenai penangguhan sementara otomatis hingga tanggal pembukaan proses disipliner, sebelum komite memutuskan untuk menjatuhkan penangguhan preventif sementara tambahan yang tidak diterapkan secara otomatis, dengan memberikan status mendesak pada berkas tersebut.

Federasi menambahkan bahwa kasus ini hari ini diserahkan kepada komite penyelidikan disipliner miliknya, seraya menegaskan bahwa detailnya akan tetap dirahasiakan hingga penyelidikan selesai.

Menurut peraturan disiplin Federasi Portugal, Ronaldo bisa dikenai penangguhan selama satu hingga enam bulan, di samping denda finansial, jika kepergiannya dari pemusatan latihan dianggap tidak dapat dibenarkan.

Peraturan tersebut menyatakan bahwa "setiap pemain, setelah dipanggil secara sah, yang pergi tanpa alasan atau tidak menghadiri latihan, pertandingan, atau aktivitas apa pun dari tim nasional atau yang terkait dengan representasi olahraga Federasi Sepak Bola Portugal atau Portugal, dikenai hukuman penangguhan selama satu hingga enam bulan, dan sebagai tambahan, jika pemain tersebut profesional, denda antara 5 hingga 10 unit akuntansi".

Menurut nilai unit akuntansi yang ditetapkan sebesar 102 euro, maka kemungkinan denda finansial berkisar antara sekitar 500 hingga 1.000 euro.

Ronaldo sebelumnya meninggalkan pemusatan latihan tim nasional Portugal selama periode jeda internasional terakhir, dalam peristiwa yang memicu kontroversi luas, sebagai bentuk protes terhadap pernyataan pelatih Jorge Jesus.

Namun, ia kemudian kembali dan mengeluarkan pernyataan panjang, yang di dalamnya ia mengungkapkan versinya mengenai apa yang terjadi, serta menyampaikan permohonan maaf kepada rekan-rekannya dan rakyat Portugal.

Sang Don dalam pernyataannya juga meminta agar dijatuhkan hukuman berat terhadapnya, karena ia "bukan pemain biasa, melainkan kapten tim nasional".

Dengan demikian, penangguhan Ronaldo untuk jangka waktu lama tidak akan mengejutkan baginya.

Dalam konteks terkait, akun-akun resmi tim nasional Portugal di media sosial merayakan, pada hari Jumat kemarin, gol Ronaldo bersama Al Nassr melawan Al Diriyah di Liga Roshn Saudi, meski ada krisis yang menyelimuti kepergiannya dari pemusatan latihan tim nasional.