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Resmi: Eks Striker Chelsea Gabung ke Liga Arab Saudi Resmi: Eks Striker Chelsea Gabung ke Liga Arab Saudi

Transfers
Abha
Chelsea
M. Batshuayi
Arab Saudi
Inggris
Belgia

Transfer bebas

Klub Abha secara resmi mengumumkan pada hari Senin ini penandatanganan kontrak dengan pemain asal Belgia Michy Batshuayi, dalam sebuah transfer gratis, untuk memperkuat barisan tim Saudi tersebut, mulai dari musim baru.

Klub Abha menyebutkan melalui halaman resminya di "X": "Manajemen Klub Olahraga Abha telah menandatangani kontrak dengan penyerang Belgia 'Michy Batshuayi'; untuk membela tim utama, dalam sebuah transfer gratis".

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Batshuayi (32 tahun) telah membela banyak klub Eropa sepanjang kariernya seperti Chelsea, Borussia Dortmund, Valencia, Crystal Palace, Fenerbahçe, dan Galatasaray.

Saudi Pro League
Al Ahli crest
Al Ahli
AHL
Abha crest
Abha
ABH
Premier League
Fulham crest
Fulham
FUL
Chelsea crest
Chelsea
CHE

Persinggahan terakhir di Eropa dalam karier penyerang Belgia ini adalah klub Jerman Eintracht Frankfurt, yang ia bela pada musim lalu.

Perlu dicatat bahwa Batshuayi telah membela timnas Belgia dalam 55 pertandingan, dan mencetak 27 gol selama itu.

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