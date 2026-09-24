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Al Nassr vs Al Taawoun: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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Resmi: Donis Tentukan Pengganti Nawaf Al-Aqidi di Piala Teluk

G. Donis
N. Al-Aqidi
Oman vs Saudi Arabia
Oman
Saudi Arabia
Gulf Cup
Yunani
Arab Saudi
Oman

Al-Aqidi di ujung tanduk

Georgios Donis, pelatih kepala timnas senior Arab Saudi, mengambil keputusan baru di dalam kamp Arab Saudi yang digelar di Jeddah, setelah memastikan identitas kiper yang akan bergabung ke dalam skuad untuk menutupi absennya Nawaf Al-Aqidi, dalam langkah baru sebagai persiapan melanjutkan kompetisi Piala Teluk 27.

Al-Aqidi sebelumnya mengalami cedera pada malam kemenangan atas Kuwait dengan skor 1-0, dalam babak pertama turnamen, sehingga ia meninggalkan lapangan dan Mohammed Al-Owais bermain menggantikannya, sebelum dimulainya proses evaluasi kondisi sang kiper dan penentuan sejauh mana kemampuannya untuk melanjutkan perjalanannya bersama timnas Arab Saudi.

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Donis memutuskan memanggil kiper Abdulqudus Atiah untuk bergabung ke kamp timnas Arab Saudi di Jeddah, agar menjadi salah satu opsi yang tersedia bagi tim pelatih selama tahap mendatang, di tengah perkembangan yang terjadi pada posisi penjaga gawang setelah cedera Al-Aqidi.

Pemanggilan Atiah datang pada waktu yang penting, karena tim pelatih berupaya menjaga kelengkapan skuadnya dan mengamankan seluruh posisi, terutama dengan berlanjutnya kompetisi turnamen dan padatnya pertandingan, di mana timnas kini membutuhkan pengganti yang siap seandainya Al-Aqidi tidak mampu kembali.

Abdulqudus Atiah diperkirakan akan memulai latihannya bersama timnas Arab Saudi setelah bergabung ke kamp, sebagai persiapan untuk menyelesaikan prosedur pendaftarannya sesuai regulasi turnamen, sehingga ia menjadi salah satu opsi yang dapat diandalkan Donis pada pertandingan-pertandingan mendatang.

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Arab Saudi terus melanjutkan persiapannya untuk menuntaskan perjalanannya di Piala Teluk 27, di tengah suasana penuh penantian mengenai kondisi akhir Al-Aqidi, sementara pemanggilan Abdulqudus Atiah memberikan tim pelatih solusi tambahan untuk menghadapi setiap perkembangan baru pada posisi penjaga gawang.

https://x.com/SaudiNT/status/2103104521777889317?s=20

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