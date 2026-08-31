Resmi: City Umumkan Rekrutan Keenam, Jackpo dan Enzo Menanti

Klub Manchester City secara resmi mengumumkan penyelesaian transfer pemain Brasil, Allan Elias, winger Palmeiras, menjadikannya rekrutan keenam tim tersebut selama periode transfer musim panas, dalam langkah baru untuk memperkuat skuat pelatih Enzo Maresca sebelum penutupan bursa transfer.

Nilai awal transfer ini mencapai 32 juta pound sterling, ditambah 2 juta pound sterling lainnya sebagai bonus, sementara pemain berusia 22 tahun itu menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun dengan klub Inggris tersebut.

Allan berkata setelah kepindahannya ke Manchester City rampung: "Ini adalah momen yang luar biasa bagi saya. Manchester City, dengan segala gelar yang diraihnya selama 15 tahun terakhir, merupakan salah satu klub paling menarik bagi para pemain di dunia."

Ia menambahkan: "Bergabung dengan mereka hari ini adalah momen paling membahagiakan dalam hidup saya. Saya mencintai Palmeiras dan akan selalu mencintainya, tetapi keputusan untuk bergabung dengan City sangatlah mudah," seraya menegaskan bahwa tujuannya adalah mengembangkan levelnya dan mencapai versi terbaik dari dirinya.

Pemain Brasil itu melanjutkan: "Pembicaraan yang saya lakukan dengan para pejabat City sejauh ini meyakinkan saya bahwa tidak ada tempat yang lebih baik untuk mewujudkan ambisi saya, dan saya berjanji kepada para suporter Manchester City bahwa saya akan berusaha sekuat tenaga untuk memaksimalkan peluang ini."

Transfer Baru

Manchester City tampaknya tidak puas hanya dengan merekrut Allan Elias, karena klub terus melakukan pergerakan beberapa jam sebelum penutupan bursa transfer, mencari tambahan penguatan.

Menurut sumber-sumber jaringan "ESPN", Manchester City tengah melakukan pembicaraan mengenai perekrutan pemain Belanda, Cody Gakpo, penyerang Liverpool, yang nilainya ditaksir klub Merah tersebut sekitar 85 juta pound sterling, sementara Liverpool bersikeras mendapatkan pengganti sebelum menyetujui kepergian pemain tersebut.

Manchester City juga bersiap mengajukan setidaknya satu tawaran untuk merekrut pemain Argentina, Enzo Fernandez, gelandang Chelsea, sebelum penutupan bursa transfer, setelah pemain tersebut absen dari daftar timnya dalam laga menghadapi Brighton, yang berakhir dengan kemenangan Chelsea 4-3 di Stamford Bridge.