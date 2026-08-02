Klub Chelsea secara resmi mengumumkan hari Minggu ini perekrutan pemain timnas Argentina, pada bursa transfer musim panas yang tengah berlangsung.

Chelsea mengeluarkanpernyataan resmi, yang berbunyi: "Chelsea Football Club dengan senang hati mengonfirmasi perekrutan pemain internasional Argentina, Valentin Barco, dari klub Strasbourg."

Chelsea melanjutkan: "Gelandang multitalenta ini menandatangani kontrak hingga tahun 2033 dan akan bergabung dengan pelatih Xabi Alonso serta rekan-rekan barunya di kemudian hari pada periode pramusim."

Chelsea menjelaskan bahwa Barco, yang berusia 21 tahun, memulai perjalanan sepak bolanya bersama klub Boca Juniors di Argentina, dan menjalani pertandingan profesional pertamanya pada usia 16 tahun, setelah meniti jenjang di akademi klub, serta memenangi banyak gelar sebelum pindah ke Inggris pada tahun 2024 untuk bergabung dengan klub Brighton and Hove Albion.

Selama masa kebersamaannya di pesisir Sussex, ia menikmati periode peminjaman di Sevilla dan klub Strasbourg, lalu bergabung dengan klub yang disebut terakhir secara permanen setelah musim 2024/25, yang menjadi saksi periode ketajamannya dan membantu Strasbourg mengamankan partisipasi di kompetisi Eropa.

Barco berkontribusi atas 12 gol dalam 43 pertandingan di seluruh ajang pada musim lalu, dan penampilan gemilangnya bersama klubnya membuatnya masuk ke dalam skuad timnas Argentina untuk Piala Dunia 2026, dan saat ini ia mengoleksi lima penampilan internasional.

Klub menutup pernyataannya: "Selamat datang di Chelsea, Valentin. Kami menantikan bergabungnya kamu ke dalam tim dalam waktu dekat."







